Bitcoin Preis Vorhersage: BTC erreicht $71k – Zeit zum Kaufen?

Der Bitcoin-Preis ist diese Woche ziemlich stark gestiegen und der BTC-Preis bewegt sich nun um $71.000. Nachdem Bitcoin mehrere Wochen lang im Bereich von $67.000 bis $68.000 gehandelt wurde, hat dieser Anstieg die Diskussionen unter Krypto-Analysten und -Enthusiasten über die zukünftige Entwicklung des Bitcoin-Kurses neu entfacht.

Wie es oft der Fall ist, wenn der Bitcoin-Kurs bemerkenswerte Bewegungen erfährt, bieten viele Analysten ihre Bitcoin-Kursprognosen an, insbesondere wenn sich der Vermögenswert wie jetzt in einem Aufwärtstrend befindet.

Jelle, ein einflussreicher Kryptoanalyst mit über 80.000 Followern auf der Social-Media-Plattform X, ist zuversichtlich, dass Bitcoin bald in eine Preisfindungsphase eintreten wird. Er warnt jedoch davor, dass dieser Aufstieg nicht ohne große Volatilität ablaufen könnte.

Wenn Bitcoin eine ähnliche Volatilität erfährt, wie er erwartet, könnte es sich für Investoren lohnen, die Dips zu kaufen, so seine Analyse. Dennoch rät er, mit dem Leverage „vorsichtig“ zu sein. Jelles Prognose geht von einem kurzfristigen Preis von 85.000 Dollar für Bitcoin aus.

While I'm confident #Bitcoin enters price discovery soon, I'm pretty sure it won't happen without some major volatility.

If we get something akin to this, buying dips will likely be rewarded.

Just go easy on the leverage.

$85,000 — soon. pic.twitter.com/47D42yeOa0

— Jelle (@CryptoJelleNL) June 5, 2024