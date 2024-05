Bitcoin-Indikator mit “Kauf”-Signal während BTC-Preis flach bleibt – nächste Kryptos die explodieren im Check

Nach den positiven Nachrichten über den Ethereum-ETF stieg der Bitcoin-Kurs von rund 66.000 $ auf über 71.000 $, bevor er sich um 70.000 $ konsolidierte. Während wir die BTC-Preisprognosen analysieren, wollen wir die potenziell explosive nächste Kryptowährung in den kommenden Wochen erkunden.

Der beliebte Kryptoanalyst Ali twitterte über den TD Sequential-Indikator, der die Kursentwicklung von Bitcoin auf dem Ein-Stunden-Chart genau vorhersagte. Laut Ali gibt der TD Sequential-Indikator jetzt ein Kaufsignal, da er davon ausgeht, dass sich Bitcoin erholen wird. Dabei handelt es sich um einen Momentum-Oszillator, der dabei hilft, potenzielle Marktumkehrungen zu erkennen, indem er aufeinanderfolgende Kerzen und ihre Schlusskurse verfolgt.

Ali twitterte weiter, dass Bitcoin auf minimalen Widerstand stößt und hob eine wichtige Versorgungszone zwischen 70.180 und 70.600 $ hervor, in der über 450.000 Adressen 273.000 BTC erworben haben. Angesichts der starken Unterstützungsniveaus glaubt er, dass die Chancen für die Bullen gut stehen.

Der renommierte Analyst Rekt Capital meldete sich ebenfalls zu Wort und meinte, dass ein wöchentlicher Kerzenschluss oberhalb von ca. $71.500 wahrscheinlich den Ausbruch aus dem Reakkumulationsbereich einleiten würde. Er merkte jedoch an, dass die Geschichte darauf hindeutet, dass sich der Bitcoin-Chart noch einige Wochen lang innerhalb dieses Reakkumulationsbereichs konsolidieren sollte. Eine ausgedehnte Konsolidierung würde Bitcoin helfen, sich wieder mit den historischen Halbierungszyklen zu synchronisieren, was zu einer längeren Hausse führen könnte.

Rekt Capital räumte ein, dass Investoren zwar verständlicherweise einen Ausbruch wünschen, ein beschleunigter Zyklus jedoch bedeuten könnte, dass der Bitcoin-Preis den Höhepunkt seines Bullenmarktes früher erreicht. Letztendlich glaubt er, dass beide Fälle bullisch sind, aber die Geschichte deutet auf einen typisch langen Bullenmarkt hin.

