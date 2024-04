Bitcoin & Altcoins sinken aufgrund der Spannungen zwischen Iran und Israel

Die vergangene Woche brachte einen Abschwung sowohl für Bitcoin als auch für Altcoins, möglicherweise ausgelöst durch die makroökonomischen Auswirkungen der eskalierenden Spannungen zwischen Iran und Israel am Wochenende.

Infolgedessen sank der Wert von Bitcoin unter 60.000 $, was bei den Anlegern Besorgnis auslöste. Inmitten der Unsicherheit ergriffen jedoch große Bitcoin-Inhaber, die als “Wale” bekannt sind, die Gelegenheit, ihre Positionen zu stärken.

Jüngste Daten zeigen, dass Whale-Wallets, die über 0,1 % des gesamten Bitcoin-Angebots halten, ihre Kaufaktivität während der Marktflaute erheblich gesteigert haben. Am 18. April erwarben diese Wallets beeindruckende 19.760 BTC zu einem Durchschnittspreis von $62,5k pro Bitcoin.

