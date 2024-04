Binance-Gründer droht 36-monatige Haftstrafe wegen Verstoßes gegen US-Gesetze

In einer aufsehenerregenden Entwicklung drängt die US-Staatsanwaltschaft auf eine 36-monatige Haftstrafe für Changpeng Zhao, den Gründer der Kryptowährungsbörse Binance, wie aus einer Gerichtsakte vom Dienstag hervorgeht. Zhao, der als CEO zurückgetreten ist, aber die Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen behält, soll am 30. April in Seattle verurteilt werden, nachdem er sich im November schuldig bekannt hat, gegen die US-Anti-Geldwäschevorschriften verstoßen zu haben.

Im Rahmen seines Geständnisses erklärte sich Zhao bereit, eine Geldstrafe in Höhe von 50 Millionen Dollar zu zahlen, während Binance anbot, 4,3 Milliarden Dollar an Geldstrafen und Entschädigungen zu zahlen. Die Staatsanwaltschaft fordert nun jedoch eine härtere Strafe als die ursprünglich von den Bundesrichtlinien empfohlenen 18 Monate. Sie argumentiert, dass die Schwere von Zhaos vorsätzlichem Verstoß gegen US-Gesetze und die damit verbundenen Auswirkungen eine Strafe über den Richtlinien rechtfertigen.

Zhao erntete für seine Verletzung des US-Rechts enorme Gewinne, […] und der Preis für diese Verletzung muss erheblich sein, um Zhao für seine kriminellen Handlungen wirksam zu bestrafen und andere abzuschrecken, die versucht sind, durch die Verletzung des US-Rechts Vermögen und Geschäftsimperien aufzubauen.

Mutmaßliche Fahrlässigkeit und operative Unzulänglichkeiten

Die Staatsanwaltschaft wirft Zhao vor, es versäumt zu haben, ein solides Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bei Binance einzuführen, was es illegalen Akteuren ermöglichte, die Börse für Aktivitäten wie das Betreiben von Mischdiensten zu nutzen, um die Herkunft von Kryptowährungen zu verschleiern. Darüber hinaus soll Binance Transaktionen zwischen iranischen und US-amerikanischen Kunden erleichtert haben, was die US-Sanktionen gegen den Iran untergraben und die Liquidität der Börse gefährden könnte.

Im Februar wurde ein Vergleich geschlossen, der sich mit erheblichen operativen Mängeln bei Binance befasste, darunter das Versäumnis der Plattform, über 100.000 verdächtige Transaktionen zu melden, die mit ausgewiesenen terroristischen Organisationen wie Hamas, Al-Qaida und ISIS in Verbindung stehen. Die Börse sah sich auch mit Vorwürfen konfrontiert, Transaktionen im Zusammenhang mit Material über sexuellen Kindesmissbrauch und Erlöse aus Ransomware-Aktivitäten ermöglicht zu haben.

Trotz der juristischen Anfechtungen ist Zhaos persönliches Vermögen laut Bloomberg Billionaires Index im letzten Jahr um fast 10 Milliarden Dollar gestiegen, wobei sein aktuelles Vermögen 42 Milliarden Dollar übersteigt und ihn auf Platz 29 der reichsten Personen weltweit einreiht.

Das Ergebnis von Zhaos Anhörung zur Verurteilung am 30. April wird zweifellos erhebliche Auswirkungen sowohl auf die Kryptowährungsbranche als auch auf die breitere Finanzlandschaft haben, da die Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden weiterhin mit den Herausforderungen zu kämpfen haben, die sich durch den sich schnell entwickelnden Raum der digitalen Vermögenswerte ergeben.

Zhao ist nicht der einzige Binance-Beamte, der derzeit in Schwierigkeiten steckt. Nachdem Binance seine Dienste in Nigeria Anfang März eingestellt hatte, wurden zwei Vertreter des Unternehmens in dem Land verhaftet, woraufhin das Unternehmen eine Erklärung abgab, in der es um ihre Freilassung bat.