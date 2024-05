Altcoins halten sich, während der Bitcoin-Preis mit dem bevorstehenden CPI diese Woche abstürzt

Der mit Spannung erwartete Bericht über den Verbraucherpreisindex (CPI) am 15. Mai 2024 rückt näher und die potenziellen Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis und den breiteren Kryptowährungsmarkt zeichnen sich ab. Die CPI-Daten dienen als Schlüsselindikator für das Inflationsniveau in der Wirtschaft, und ihre Messwerte sollten von Krypto-Investoren genau beobachtet werden.

Eine höher als erwartete Inflationsrate könnte Abwärtsdruck auf Kryptowährungen wie Bitcoin ausüben, da sie Druck auf den Preis und Veränderungen in der Anlegerstimmung auslösen könnte.

Trotz des potenziellen Gegenwinds haben sich Altcoins als widerstandsfähig erwiesen, wobei die meisten Top-Kryptowährungen in den letzten sieben Tagen entweder leichte Gewinne oder Rückgänge verzeichneten. Der Preis von Toncoin (TON) stieg beispielsweise um 21 %, während Ethereum (ETH), Solana (SOL) und XRP Rückgänge zwischen 3 % und 5 % verzeichneten. Bitcoin selbst begann die Woche positiv, sein Preis stieg um 2,5 % und wird derzeit über der Marke von 62.000 $ gehandelt.

Daan Crypto Trades, ein einflussreicher Analyst mit fast 400.000 Followern bei X, teilte seine Erkenntnisse über die bevorstehende Veröffentlichung des CPI. Er bemerkte eine Menge Aktivität in den Auftragsbüchern, mit beträchtlichen Long- und Short-Positionen, die im Laufe des Wochenendes in Erwartung der CPI-Daten aufgebaut wurden.

Während er die relative Stärke der Altcoins im Vergleich zu Bitcoin anerkennt, glaubt Daan Crypto Trades, dass sich Bitcoin oberhalb der 65.000 $ Marke stabilisieren muss, um einen kurz- bis mittelfristigen Aufwärtstrend zu festigen.

Lots of action in the orderbooks.

Big longs, big shorts all into the weekend with CPI again next week.

Alts doing better than $BTC which shows some sign of overall strength but would want to see #Bitcoin stabilize above $65K to really say we're back in the short/mid term.

— Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) May 10, 2024