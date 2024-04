Yahoo kauft Artifact, die KI News App der Instagram Co-Founder

Yahoo hat offiziell die KI-Nachrichten-App Artifact übernommen, die ursprünglich von den Instagram-Mitbegründern entwickelt wurde, und wird deren Technologie unternehmensweit einsetzen.

Mit diesem Schritt wird Artifact nicht länger eine eigenständige App sein, sondern die Technologie wird in den kommenden Monaten in die Website und die Yahoo News-App integriert werden.

Die im Januar 2023 gegründete KI-App hat sich nie wirklich durchgesetzt und ist nie richtig in Fahrt gekommen. Das Ziel des Mitbegründers war es, den Nutzern durch künstliche Intelligenz die relevantesten Nachrichten zu präsentieren, wobei eine eigene Technologie eingesetzt wurde, um ein kuratiertes Nachrichtenerlebnis zu bieten.

In einer am Dienstag (2. April) veröffentlichten Pressemitteilung heißt es, dass das, was die App-Gründer geschaffen haben, “mit der Größe des Yahoo News-Netzwerks noch mehr Wirkung entfalten wird”.

Die Übernahme wurde offiziell am 29. März 2024 abgeschlossen, und die Mitbegründer von Artifact, CEO Kevin Systrom und CTO Mike Krieger, werden während der Übergangsphase in beratender Funktion für den Webdienstleister tätig sein.

Der CEO und Mitbegründer von Artifact Kevin Systrom erklärt mehr: “Wir haben ein intuitives Produkt entwickelt, das die Nutzer lieben und von dem Millionen von Menschen profitieren können.

“Yahoo bringt die nötige Größe mit, um dem Produkt zu helfen, das zu erreichen, was wir uns vorgestellt haben, und gleichzeitig die Überzeugung aufrechtzuerhalten, dass die Verbindung von Menschen zu vertrauenswürdigen Nachrichten- und Informationsquellen so wichtig ist wie eh und je.

“KI hat es uns ermöglicht, den Nutzern eine bessere Erfahrung bei der Entdeckung großartiger Inhalte zu bieten, die ihnen wichtig sind. Yahoo hat diese Chance erkannt, und wir freuen uns sehr darauf, zu sehen, wie das, was wir aufgebaut haben, in Yahoo News weiterlebt.”

Was ist Artifact?

Artifact ist eine personalisierte soziale Nachrichtenaggregator-App, die maschinelles Lernen nutzt, um ihren Nutzern Artikel, Themen und Autoren vorzuschlagen.

Sie wurde von Kevin Systrom und Mike Krieger gegründet und von ihrem Unternehmen Nokto, Inc. gestartet. Der Schwerpunkt lag auf geschriebenen Nachrichten, aber es gab auch Audioversionen der Artikel, die von KI-generierten Stimmen vorgelesen wurden, darunter eine Simulation der Stimmen von Snoop Dog und Gwyneth Paltrow.

Ein Jahr nach dem Start, im Januar 2024, veröffentlichte das Team einen Blogbeitrag mit dem Titel “Shutting down Artifact“. Der CEO sagte, dass sie “etwas geschaffen haben, das eine Kerngruppe von Nutzern liebt, aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass die Marktchancen nicht groß genug sind, um weitere Investitionen in dieser Weise zu rechtfertigen.

Featured Image: Image von Simon von Pixabay