OpenAI entfernt KI-Stimme, die mit Scarlett Johansson verglichen wurde

OpenAI hat eine der von ChatGPT 4o verwendeten Stimmen entfernt, nachdem sie mit der Schauspielerin Scarlett Johansson und ihrer Rolle im Film “Her” aus dem Jahr 2013 verglichen worden war.

Das US-Forschungsunternehmen für künstliche Intelligenz “arbeitet daran, die Stimme von ‘Sky’, die ChatGPT-Nutzern antwortet, zu pausieren”, während es die Situation rund um die Ähnlichkeit mit dem Hollywoodstar untersucht.

In Her verliebt sich Theodore (Joaquin Phoenix) in seine Telefonassistentin, die von Johansson gesprochen wird.

OpenAI veröffentlichte einen Blogeintrag, in dem es heißt, dass “KI-Stimmen nicht absichtlich die unverwechselbare Stimme eines Prominenten imitieren sollten”, und bestritt, dass die Stimme von Sky eine Imitation der erfolgreichsten weiblichen Schauspielerin aller Zeiten sei, sondern “einer anderen professionellen Schauspielerin, die ihre eigene natürliche Stimme verwendet”.

In der ausführlichen Stellungnahme heißt es, das Unternehmen habe “eng mit der Synchronbranche zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Schritte unternommen haben, um die (fünf) Stimmen von ChatGPT zu besetzen”.

Weiter heißt es, dass jeder Schauspieler “eine Vergütung erhält, die über den marktüblichen Sätzen liegt” und dass “wir die Namen unserer Sprecher nicht veröffentlichen können, um ihre Privatsphäre zu schützen”.

Derzeit ist unklar, ob OpenAI Sky als Sprachassistenten endgültig abschaffen wird oder ob es Änderungen geben wird.

We’ve heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them.

Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L

— OpenAI (@OpenAI) May 20, 2024