Meta Quest 2 Preis nun unter $200

Der Preis des beliebten Virtual-Reality-Headsets (VR) Meta Quest 2 ist auf unter 200 US-Dollar gefallen.

Seit der Weihnachtszeit, als das Meta Quest 2 Sonys Playstation VR-Headset bei den Verkaufszahlen im Verhältnis dreißig zu eins übertraf, hat das Gerät keinen Preissturz mehr erlebt. Während dieser Festtage kostete das tragbare Headset von Meta 250 US-Dollar.

Warum ist der Preis von Meta Quest 2 gesunken?

Die Meta Quest 2 und Meta Quest 3 haben im Gegensatz zum teuren Apple Vision Pro, der letzten Monat für 3.499 Dollar auf den Markt kam, positive Kritiken erhalten.

Meta-CEO Mark Zuckerberg äußerte sich auf Instagram zum Vision Pro und sagte: “Das Quest (2&3) ist meiner Meinung nach einfach viel komfortabler. Wir haben sie so konzipiert, dass sie 120 Gramm leichter ist, was einen wirklich großen Unterschied im Gesicht macht. Es gibt keine Kabel, die stören, wenn man sich bewegt. Unser Sichtfeld ist breiter und ich finde, dass unser Bildschirm auch heller ist.”

Das Quest 3 kostet immer noch stolze 300 Dollar mehr als die ältere Version, aber das Quest 2 verfügt über PC-Konnektivität, Hand-Tracking und eine ganze Reihe von Spielen, auf die man zugreifen kann. Der niedrigere Preis richtet sich an Nutzer, die in die Welt der erweiterten Realität eintauchen wollen, ohne viel Geld zu investieren, und die für ihr erstes VR-Gerät eine solide Ausstattung suchen.

Der Preisrückgang lässt auch Gerüchte über eine mögliche neue Version des Quest 3 aufkommen, das Quest 3 Lite. Obwohl die Informationen spärlich sind und Meta sich nicht offiziell zu einer möglichen leichteren und billigeren Variante des Quest 3 geäußert hat, könnte der Rückgang des Quest 2 in so kurzer Zeit ein Zeichen für ein neues Gerät sein, das in den Kampf der VR-Headsets eintritt.

Wer das beliebte Headset erwerben möchte, kann dies bei großen Marken wie Best Buy, Target und Walmart tun. Die größere 256-GB-Version des Headsets ist seit der Markteinführung nur in begrenztem Umfang verfügbar, und da das Quest 3 grundlegend überarbeitet wurde, ist die Chance sehr gering, dass ein neuer Vorrat in die Läden kommt.

Wie wir letzten Monat berichtet haben, erhielt das Quest 3 Headset ein umfangreiches Update auf Version .62. Mit neuen Funktionen wie der Möglichkeit, räumliche Videos aufzunehmen, und der dreidimensionalen Erfassung der Umgebung versuchte Meta, der Veröffentlichung des Vision Pro zuvorzukommen.

Die Nutzer können ihre aufgezeichneten Inhalte direkt von ihrem iPhone auf die Meta Quest-App hochladen, ohne die Preisunterschiede zwischen den beiden Marken von Apple anzufechten.

Das Quest 3 bietet auch Controller-Unterstützung für diejenigen, die gerne ein physisches Gerät verwenden, um Abenteuer zu erleben, aber Inhalte über das Headset als Alternative zu den Motion-Controllern oder Hand-Tracking streamen.

Meta bietet einige Alternativen zum Vision Pro an, die jedoch nicht mit dem Preis des Apple-Geräts mithalten können. Die Nachricht über eine tragbarere Lite-Version des Quest 3 bleibt jedoch ein Gerücht, anders als der Deal für das 2020er Quest 2.