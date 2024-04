Das Pimax Crystal – ist es das beste VR-Headset für Simulationsspiele?

Viele werden sich nicht mehr an die Zeit vor Meta Quest erinnern, als die einzige Möglichkeit, VR zu nutzen, darin bestand, eine Handvoll Kabel an unseren PCs zu befestigen, die die US-Ports blockierten, und zu hoffen, dass wir während einer hektischen Beat Saber-Partie nicht aus Versehen unsere Monitore durchschlugen.

Damals, als ich mit meiner Oculus Rift DK2 und später mit meiner Oculus Rift glücklich spielte, fand das meiste im Sitzen statt. Ich hatte keinen Platz für eine Raumlösung. Was ich hatte, war ein schöner, bequemer Gaming-Stuhl, eine Halterung für mein Lenkrad und die Pedale sowie selbstgebaute Stuhlarme, an denen ich mein HOTAS befestigen konnte.

Näher kam ich meiner eigenen Sim-Box nicht und es war fantastisch. Nachdem ich hunderte Stunden mit Flugsimulationen, Weltraumsimulationen wie Elite Dangerous und Rennspielen wie Assetto Corsa, iRacing und Project Cars verbracht hatte, konnte ich mir nichts anderes mehr vorstellen, als Spiele in VR zu spielen.

Dann sind wir umgezogen und ich hatte keine Zeit, alles neu einzurichten, obwohl ich es fast geschafft hätte. Ich sehe immer noch meine Oculus Rift in der Ecke stehen und ich habe immer noch die Sensoren auf dem Dach, aber das Leben hat mich eingeholt und jeder hat angefangen, das Quest zu kaufen, um nicht mehr an die Fesseln gebunden zu sein. Und obwohl das Quest 3 ein großartiges Headset ist, mit dem ich zumindest ein paar Sims spielen kann, ist es kein vollwertiges PCVR-Headset, sondern ein ziemlicher Murks.

Pimax Crystal – Ein VR-Headset für Sim-Enthusiasten

Das Crystal von Pimax ist ein Headset, das auch bei einem Zylonen-Overlord nicht fehl am Platz wäre. Das Crystal kommt mit dem üblichen Kabelsalat und einem langen DisplayPort-Kabel, das ich an der Rückseite meines PCs befestigen muss, um einen meiner drei Monitore zu entfernen (Ja, ich brauche sie alle, danke!). Oh, ich erinnere mich an diesen Ärger.

Der Pimax Crystal wird in einem Karton geliefert, der viel größer ist als der von Meta, und wenn man ihn öffnet, sieht man auch, warum. Das Headset ist im Vergleich riesig, aber das muss es auch sein, um die gigantische Elektronik, mit der es ausgestattet ist, unterzubringen – dazu später mehr.

Der Rest der Verpackung besteht aus Kabeln, Batterien und einem USB-Hub für den einfachen Anschluss. Die Zeiten, in denen ich eine zusätzliche USB PCi-Karte kaufen musste, um meine Rift anzuschließen, sind zum Glück vorbei.

Wenn man das Crystal aus der hübschen Verpackung nimmt, stellt man erstens fest, dass es nicht so schwer ist, wie ich erwartet hatte, obwohl es wahrscheinlich das schwerste Headset ist, das ich je in der Hand hatte, und zweitens, dass ich den mitgelieferten Trageriemen sehr mag. Es fühlt sich gut und sicher auf dem Gesicht an, und wenn man den Drehknopf auf der Rückseite festzieht, merkt man, dass alles gut ausbalanciert ist. Ich würde damit nicht mehr herumspringen wollen als mit jedem anderen Plastikkasten, den ich mir vors Gesicht schnalle, aber da das Gerät für das Simming gedacht ist, ist es in Ordnung.

Ein schneller Download der (zumindest im Internet) viel gescholtenen Betriebssoftware von Pimax. Sie ist recht schnell installiert und erklärt mir, was ich wo anzuschließen habe, was in den USB-Hub gehört und was auf der Rückseite meines Rigs angeschlossen werden muss – ein einziges DP-Kabel und ein USB-Anschluss. Als das erledigt ist, lehne ich mich zurück und warte auf die Verbindung. Nichts. Eine kurze Überprüfung ergibt, dass es sich um einen Benutzerfehler handelt und ich die falsche Seite des Hubs an meinen PC angeschlossen habe. Ich lache und erinnere mich an die VR von früher. Ich tausche alles aus, aber es funktioniert immer noch nicht.

Dann schließe ich ihn an einen Port an der Rückseite meines Computers an, nicht an der Vorderseite (ich war früher zu faul), und er erwacht zum Leben. Ich vermute, dass er nicht genug Strom bekommt, wenn er nicht direkt an das Motherboard angeschlossen ist, zumindest in meiner Konfiguration.

Jetzt kann ich sehen, dass der Crystal angeschlossen ist. Nachdem ich ein wenig Zeit mit der Software verbracht habe, zeigt er bald meine Oculus- und Steam-VR-Bibliotheken an, was eine nette Sache ist. Pimax hat seinen eigenen App-Store, also habe ich die beiden kostenlosen Programme, die ich dort gefunden habe, heruntergeladen und eine Fehlermeldung erhalten, dass ich nicht genug Speicherplatz habe. Als ich es ein paar Tage später noch einmal versuchte, wurden sie ohne Probleme heruntergeladen. Ich weiß also nicht, was passiert ist – ich werde die Spiele, die ich auf Steam VR gespeichert habe, sowieso realistischerweise nutzen).

Anscheinend hat sich die Software in der Zeit, bevor ich sie kennenlernte, sehr verändert. Im Internet wimmelt es von Kommentaren, wie schlecht sie sei, aber im Großen und Ganzen sind sie veraltet, und obwohl sie nicht Apples Standard entspricht, fand ich sie recht brauchbar, und ich habe auch einige Funktionen gefunden, die ich mag und die man aktivieren kann. Pimax gibt offen zu, dass die Software noch optimiert werden muss, aber man muss ihnen zugute halten, dass sie ständig neue und bessere Versionen herausbringen.

Pimax Crystal – das vielleicht beste VR-Headset auf dem Markt?

Und das war der Wow-Moment. In der Sekunde, in der man sich das Crystal vor das Gesicht hält, verzeiht man ihm all die kleinen Unzulänglichkeiten bei der Installation, die Kabel, über die man stolpern kann, und das etwas seltsame Szenario, dass man eine der beiden Batterien eingelegt haben muss, um es benutzen zu können, selbst wenn es an den Strom angeschlossen ist. Um es gleich vorweg zu nehmen, ich habe noch nie eine so klare VR für Konsumenten gesehen. Jetzt verstehe ich, warum sie Crystal heißt.

Die beiden 2880×2880-Bildschirme mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 MHz benötigen einen leistungsstarken PC, um auf Hochtouren zu laufen. Aber wenn Sie etwas aus den letzten Jahren haben, werden Sie das, was Sie vor Ihren Augen sehen, auf den Crystal-Glaslinsen genießen. Hier ist kein Plastik in der Optik.

Das Sichtfeld ist größer als alles, was Sie bisher hatten, und Pimax wird bald neue Linsen auf den Markt bringen, die es noch größer machen. Die Linsen sollen sich in wenigen Minuten austauschen lassen.

Die Software-Optionen, die ich bereits erwähnt habe, sind großartig. Wenn man das Headset zum ersten Mal aufsetzt, stellt sie sicher, dass man es richtig auf die Augen ausgerichtet hat. Sie müssen nur stillhalten, und die Software kümmert sich darum. Dann hören Sie ein Summen, wenn die automatischen IPD-Sensoren den Abstand zwischen den Linsen auf den richtigen Wert für Ihre Augen einstellen. Sie müssen nicht an einem Einstellrad herumfummeln, obwohl es auch eine manuelle Option gibt, wenn Sie das bevorzugen. Das ist eine nette Funktion, die einem die Sorge nimmt, etwas falsch gemacht zu haben.

Das Menüsystem vor Ihnen sollte nun Ihre Spiele anzeigen und Sie können eines mit einem der Pimax-Controller auswählen – wenn Sie jemals eine Rift hatten, erinnern Sie sich an die ersten, die Sie mit dem großen Halo, der Ihre Knöchel schützt, bedient haben. Das Tracking ist gut genug. Ich habe auch viele Beschwerden darüber gelesen, aber ich habe das Tracking nie verloren, obwohl ich in einem gut beleuchteten Raum war. Die Controller haben sich vielleicht mit dem Quest 3 verbessert, aber wie gesagt, ich benutze dieses Headset zum Spielen und werde sicherlich keine VR-Controller zum Spielen benutzen.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Crystal über die Kameras am Headset geortet wird und nicht über eine Basisstation oder ein Lighthouse. Sie können jedoch ein neues (nicht ganz billiges) Faceplate kaufen, das Ihre vorhandenen Valve Index Lighthouse-Sensoren verwendet.

Es ist also an der Zeit, den Crystal mit ein paar Simulationen auf Herz und Nieren zu prüfen.

SIMply the best

Entschuldigung für das schreckliche Wortspiel. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Nachdem ich gesehen hatte, wie scharf das Display ist, konnte ich es kaum erwarten, ein Spiel zu starten. Also machte ich mich auf den Weg zu Project Cars, einem Spiel, das ich aus meiner Rift-Zeit kannte. Sobald ich das Menü geöffnet hatte, konnte ich die hervorragende Eye-Tracking-Funktion des Crystal nutzen, um den Zeiger, der meinem Blick folgte, zur gewünschten Option zu bewegen, die ich dann einfach auswählen konnte.

In weniger als einer Minute saß ich in meinem Auto, und wieder einmal war es einfach wow. Ich fuhr auf einer sonnigen Strecke ohne sichtbaren Screendoor-Effekt und fühlte mich dem Spiel so nah wie nie zuvor. Als ich aus der Boxengasse kam und den Fuß auf die Bremse setzte, war ich der ersten Kurve so nahe, wie ich es mit dieser Technik nie sein werde. Vor lauter Aufregung habe ich es zu weit getrieben und bin in der zweiten Kurve ins Kiesbett gerutscht. Als die Mauer schneller auf mein außer Kontrolle geratenes Fahrzeug zukam, als mir lieb war, ertappte ich mich dabei, wie ich für eine Sekunde die Augen schloss, um mich auf den Aufprall vorzubereiten. Der Kies flog hoch, die Sonne glitzerte in meinen nun unbeweglichen Spiegeln und ich war mir sicher, dass ich nie wieder mit etwas anderem als dem Pimax Crystal spielen würde.

Ich habe mir DCS World und den Microsoft Flight Simulator angesehen, um zu sehen, ob sie ähnliche Ergebnisse liefern. Von der ersten Sekunde an, in der man sich im Cockpit befindet, ist die Bildschärfe einzigartig, und das größere Sichtfeld macht einen großen Unterschied für die Immersion. Ich hatte bei Flugsimulationen mehr Probleme mit der Framerate als bei Autorennen und musste einige Einstellungen nach unten korrigieren. Die Standardeinstellungen für das Rendern von Crystal in Steam VR sind ziemlich hoch und man kann sie ohne große Auswirkungen zurückdrehen, aber mit etwas mehr Spielraum hat die GPU etwas mehr Luft zum Atmen, während sie die Welt über und unter einem rendert.

Fazit

Die Pimax Crystal ist ein ernst zu nehmends VR-Gerät. Es hat einen stolzen Preis und, um fair zu sein, eine Lernkurve. Es ist kein Meta Quest 3, aber es versucht auch nicht, eines zu sein. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Spaß Sie haben werden, wenn Sie sich zum ersten Mal an VR wagen, aber wenn Sie Ihre Renn- oder Flugsimulation auf die nächste Stufe bringen wollen, könnte es das sein. Bleiben Sie dran, und Sie werden mit einem VR-Erlebnis belohnt, das Sie zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nirgendwo anders bekommen können. So gut ist es.

Eine weitere Sache, die mir an Pimax gefällt, ist die Tatsache, dass das Unternehmen sehr bemüht zu sein scheint, die Dinge zu verbessern. Mit einem kürzlichen Software-Update wurde Passthrough eingeführt, d.h. die Verwendung der Tracking-Kameras als Passthrough, so dass man seine Umgebung sehen kann, indem man wie in Quest einen Doppelklick auf die Schläfe macht. Diese Kameras sind nur so gut wie die von Quest 2, schwarz-weiß und körnig, selbst bei gutem Licht, aber ich bin sicher, dass sie mit zukünftigen Updates besser werden. Da der Crystal nicht wirklich zum Herumtoben gedacht ist, wird man die meiste Zeit sitzen, so dass eine hochauflösende Durchsichtkamera nicht so wichtig ist.

Wir werden uns das Crystal und seine Einsatzmöglichkeiten in naher Zukunft genauer ansehen und prüfen, wie es im Vergleich zu Konkurrenten wie dem Quest 3 und dem Apple Vision Pro abschneidet. Dabei haben wir noch gar nicht erwähnt, dass der Crystal auch ohne PC eingesetzt werden kann. Wir haben einfach nicht den Platz, um alles in einem Artikel zu behandeln, also konzentrieren wir uns auf diese spezielle Nische.

Trotz aller Hürden, die man überwinden muss, ist das Pimax Crystal das beste VR-Headset, das ich für Rennsimulationen und zum Fliegen verwendet habe. Es ist die Mühe, den gelegentlichen Frust und die seltenen Verbindungsabbrüche wert. Ich verstehe immer noch nicht, was es mit dem Akku auf sich hat, der auch dann leer zu sein scheint, wenn ich ihn ausgeschaltet habe.

Die Technologie in diesem großen Gerät ist erstaunlich und bringt die Immersion näher, als ich es für möglich gehalten hätte. Es gibt keinen Screen-Door-Effekt, und obwohl der Sweet Spot für die Klarheit bei Rennsimulationen oder beim Fliegen größer sein könnte, scheint man keine leichte Unschärfe an den Rändern zu bemerken, weil man sich die meiste Zeit auf das konzentriert, was vor einem ist, also funktioniert einfach alles.

Lohnt es sich, 1500 Dollar auszugeben, wenn man für diesen Preis einen hervorragenden Ultrawide-Monitor bekommen kann? Ich glaube, diese Frage geht am Thema vorbei. Ich will das Gefühl haben, in einem Formel-1-Rennwagen oder in einem Cessna-Leichtflugzeug zu sitzen. Ich will auf die Instrumente schauen, als wären sie direkt vor mir, und mit dem Crystal kann ich sie zum ersten Mal in VR sehen und fast glauben, dass sie da sind. So gut ist das.

Wenn man sich also ernsthaft mit VR oder Simulationsspielen beschäftigt und das nötige Kleingeld hat, dann ist es das wert. Und hoffentlich wird die Software im Laufe der Monate noch besser und die Benutzererfahrung so ausgefeilt wie bei Meta, nur mit mehr Kabeln, über die man stolpern kann.