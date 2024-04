Mehr als ein Jahrzehnt nach der ersten Vorstellung des Omni One VR-Laufbandes erscheinen 35 Spiele

Wer erinnert sich noch an Palmer Luckey? Den hawaiianisch gekleideten Unternehmer und Gründer von Oculus VR, der einst ein VR-Headset entwickelte. Dieses Headset, das einen buchstäblich tötete, wenn man in einem Spiel starb, war das Aushängeschild der frühen Welle der VR-Renaissance um 2013.

Nachdem er erfolgreich Oculus Dev Kits an Leute wie mich verkauft hatte, die sich früh für die Technologie interessierten und von Anfang an dabei sein wollten, brachte Luckey die Oculus Rift auf den Markt.

Als die Rift auf den Markt kam, schossen Unternehmen wie Pilze aus dem Boden, die mit VR-Hardware das Erlebnis der virtuellen Realität verbessern wollten. Damals, vor vielen Jahren, erinnere ich mich an ein Unternehmen namens Virtuix, das auf Kickstarter das Omni ankündigte. Ein VR-Laufband, mit dem man in seinem VR-Spiel 360 Grad in jede Richtung laufen kann, ohne gegen die Couch zu stoßen oder die Zimmerpflanzen umzuwerfen.

Jetzt, im Jahr 2024, soll es in wenigen Monaten auf den Markt kommen. Heute hat das Unternehmen, das dahinter steht, eine Spielebibliothek mit 35 Titeln angekündigt, die zum Start spielbar sein sollen.

Das Startprogramm von Omni One umfasst Top-VR-Spiele wie Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Peaky Blinders: The King’s Ransom, Hubris und Breachers. Jedes Spiel wurde in enger Zusammenarbeit mit den Spieleentwicklern für die Bewegung auf Omni One angepasst.

Jan Goetgeluk, CEO von Virtuix, äußerte sich begeistert über die bevorstehende Markteinführung von Omni One: “Das hohe Niveau unserer Launch-Spiele zeigt, wie Omni One die virtuelle Realität auf die nächste Stufe heben wird. Wir sind stolz darauf, mit so vielen preisgekrönten Studios zusammenzuarbeiten und unseren Nutzern eine außergewöhnliche Auswahl an Spielen zu bieten, die die Art und Weise, wie sie spielen, neu definieren werden.”

Was ist also das Omni One?

Nun, es ist definitiv etwas, das meine Frau nicht in der Ecke unseres Wohnzimmers stehen haben möchte. Das 360-Grad-Laufband ermöglicht es Ihnen, sich in Ihren VR-Spielen natürlicher zu bewegen, ohne auf knifflige Teleportationsmechanismen oder Bewegungssysteme angewiesen zu sein, die die bekannte VR-Übelkeit verstärken können.

Das Gerät kostet $2.595 und wird mit einem eigenen PICO VR-Headset geliefert. Alternativ kann es auch mit einem bereits vorhandenen VR-Headset verwendet werden. Allerdings, und das ist der Clou, nicht mit dem Meta Quest, dem derzeit wohl meistverkauften VR-Headset der Welt – zumindest in seiner nicht gekoppelten Version. Es gibt derzeit keine Möglichkeit, den Omni ohne das Headset zu kaufen. Das ist schade, aber auch verständlich, denn Virtuix möchte den Nutzern, die so viel Geld in die Hand nehmen, ein möglichst nahtloses Erlebnis bieten.

Vorbestellungen für das Gerät werden im Laufe des 2. Ende des 2. Quartals wird das Omni One schließlich auf den Markt kommen – ein Meilenstein in der noch jungen Geschichte des Omni One.

Vollständige Spieleliste für den Omni One Launch: