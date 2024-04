Instagram beginnt mit der Unkenntlichmachung von Nacktbildern, die an Teenager gesendet werden

Instagram unternimmt bedeutende Schritte, um das Empfangen und Versenden von Nacktbildern an Jugendliche zu unterbinden, indem es Pläne ankündigt, explizite Fotos über seinen DM-Dienst (Direct Messaging) automatisch zu erkennen und zu verwischen.

Die Funktion soll in den kommenden Wochen getestet und in den nächsten Monaten weltweit eingeführt werden, berichtet das Wall Street Journal. Dies ist der jüngste Schritt des Mutterkonzerns Meta im Kampf gegen schädliche Inhalte auf seinen Plattformen, die sich an Minderjährige richten. Im Januar führte der Social-Media-Riese, der hinter Facebook und Instagram steht, DM-Beschränkungen ein, um die Möglichkeit für Erwachsene einzuschränken, Nachrichten an unter 18-Jährige zu senden.

Der jüngste Plan zielt darauf ab, Nutzer davon abzuhalten, explizite Fotos mit potenziell Fremden auszutauschen und das wachsende Problem der “Sextortion” zu bekämpfen, die sich an Minderjährige richtet.

Instagram wird diese Funktion standardmäßig für Konten aktivieren, die mit jugendlichen Nutzern verbunden sind, während erwachsene Nutzer aufgefordert werden, sich dafür zu entscheiden.

Wie funktioniert die Funktion zum Unkenntlichmachen von Nacktbildern bei Instagram?

Wenn ein Teenager ein Nacktbild per Direktnachricht erhält, wird das Bild unscharf angezeigt, begleitet von einer Pop-up-Nachricht, die erklärt, wie man den Absender blockiert, den Chat meldet und daran erinnert, dass man sich nicht unter Druck gesetzt fühlen sollte, zu antworten.

Ebenso erhalten Nutzer, die versuchen, Nacktbilder zu versenden, eine Warnung über die potenziellen Gefahren und die Möglichkeit, das Bild abzuschicken.

Antigone Davis, Metas globale Leiterin der Sicherheitsabteilung, sagte dem WSJ: “Wir hoffen, dass diese Funktion die Menschen über das Missbrauchspotenzial dieser Bilder aufklärt und ihnen hilft, potenzielle Betrüger zu erkennen”.

Angesichts der alarmierenden Zunahme von Fällen finanzieller Sextortion kommt dieser Schritt gerade zur rechten Zeit. Im Jahr 2023 erhielt das National Center for Missing and Exploited Children (Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder) in den USA 186.819 Meldungen über Online-Verlockungen – eine Kategorie, die Sextortion umfasst. Das FBI führt mindestens 20 Selbstmorde von Teenagern in den USA auf Sextortion zurück.

Zusätzlich zur Unschärfefunktion entwickelt Instagram eine Technologie zur Identifizierung von Konten, die möglicherweise an Sextortion beteiligt sind, und blendet automatisch Nachrichten von diesen markierten Konten aus, um die jugendlichen Empfänger zu schützen.