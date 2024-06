F1 24 Fahrerbewertungen: Wer sind die bestbewerteten Fahrer in diesem Jahr?

Die Fahrerbewertungen in F1-Spielen sind ein heiß diskutiertes Thema, da jeder nicht nur seinen Lieblingsfahrer hat, sondern auch ein Team im Allgemeinen.

Während es in den letzten Jahren immer einen herausragenden Fahrer gab, könnten dich die Fahrerbewertungen von F1 24 im Vergleich zum letzten Jahr überraschen, da es einige Neuzugänge und Schwankungen bei den Verbesserungen bzw. Verschlechterungen gibt.

Im Folgenden finden Sie alle Bewertungen für die diesjährige Saison, in der es einen Viererpasch mit einigen der besten Formel-1-Fahrer gibt!

Alle F1 24 Fahrer-Bewertungen

Wie versprochen, finden Sie hier alle Fahrer in F1 24 mit den dazugehörigen Bewertungen in absteigender Reihenfolge:

Max Verstappen – 96

Fernando Alonso – 92

Carlos Sainz Jr. – 89

Charles Leclerc – 89

Lando Norris – 89

Lewis Hamilton – 89

George Russell – 87

Sergio Perez – 87

Alex Albon – 85

Pierre Gasly – 84

Oscar Piastri – 84

Esteban Ocon – 83

Daniel Ricciardo – 82

Nico Hulkenberg – 82

Valtteri Bottas – 81

Yuki Tsunoda – 81

Kevin Magnussen – 80

Lance Stroll – 80

Zhou Guanyu – 80

Logan Sargeant – 70

Es ist keine Überraschung, dass Verstappen die Liste anführt, denn, seien wir mal ehrlich, er ist der Beste und das schon seit einiger Zeit. Interessant ist jedoch der große Abstand zwischen Max und dem Rest des Feldes.

Im Spiel des Vorjahres lag Verstappen mit 94 Punkten an der Spitze, während Hamilton und Alonso nur 92 Punkte erreichten – ein Unterschied von zwei Punkten. Bei F1 24 hingegen konnte Max seine Führung ausbauen, denn zwischen ihm und Alonso klafft eine Lücke von vier Punkten, während Hamilton gleichauf mit Leclerc, Norris und Sainz auf 89 liegt.

Ja, das spiegelt das wider, was im Laufe der Saison passiert ist, aber jeder, der Verstappen in einem 1v1 wählt, ist im Vergleich zu den anderen in einer sehr vorteilhaften Position.

Wie werden die F1 24-Fahrerwertungen berechnet?

Im Gegensatz zu EA FC, das nicht wirklich aufschlüsselt, wie die Bewertungen berechnet werden, ist dies bei F1 24 der Fall, wodurch Sie sehen können, wie die einzelnen Fahrerbewertungen zustande kommen.

Die F1 24-Fahrerwertung basiert auf fünf Schlüsselkriterien – Erfahrung, Renntechnik, Aufmerksamkeit, Geschwindigkeit und Bewertung, wobei jedes Kriterium zur Gesamtbewertung beiträgt.

Hier die Erklärung von EA Sports, was die einzelnen Kriterien bedeuten:

Erfahrung (EXP): Die Anzahl der Rennstarts, die ein Fahrer im Laufe seiner Karriere absolviert hat

Renngeschick (RAC): Die Fähigkeit, sich durch das Feld zu arbeiten und auf einer höheren Position ins Ziel zu kommen

Bewusstheit (AWA): Je sauberer das Rennen, desto höher die Bewertung

Pace (PAC): Eine Mischung aus Qualifikations- und Rundenzeiten und dem Übertreffen eines Teamkollegen in beiden Kategorien

Bewertung (RTG): Die Kombination aus den vier vorangegangenen Wertungen, die sich im Laufe der Saison ändern können.

Um es einfach auszudrücken: Es geht nicht nur darum, im Laufe der Saison Rennen zu gewinnen, sondern es gibt weitaus mehr, was darüber entscheidet, wer in der Liste weiter vorne steht.