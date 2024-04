Donald Trumps Nettovermögen steigt nach Fusion mit Medienkonzern auf 6,5 Milliarden Dollar

Trotz zahlreicher Gerichtsverfahren gegen ihn ist das Nettovermögen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump heute höher denn je und der Geschäftsmann hat seinen Platz unter den 500 reichsten Menschen der Welt behauptet.

Wie hoch ist das Nettovermögen von Donald Trump?

Der unglaubliche Vermögenszuwachs von Donald Trump ist auf die kürzlich abgeschlossene Fusion zwischen Trumps Social-Media-Unternehmen Trump Media & Technology Group (TMTG) und der Zweckgesellschaft Digital World Acquisition Corp (DWAC) zurückzuführen. Durch den Deal, der am Montag (25. März) abgeschlossen wurde, stieg das Gesamtvermögen des 77-Jährigen laut Bloomberg auf 6,5 Milliarden Dollar.

Trump besitzt fast 80 Millionen Aktien des Unternehmens, das Truth Social betreibt, umgerechnet etwa 58 Prozent des kombinierten Unternehmens, das ab Dienstag unter dem Kürzel DJT gehandelt wird.

Bei einem DWAC-Schlusskurs von 49,95 Dollar am Montag wird Trumps 58-prozentiger Anteil auf dem Papier derzeit mit rund 3,9 Milliarden Dollar bewertet. Dieser massive Anstieg von nur 22,5 Mio. $ auf Basis der letzten Offenlegungsformulare macht den Großteil des Anstiegs seines Nettovermögens um 4 Mrd. $ in den letzten Tagen aus.

Der Zeitpunkt des Zusammenschlusses und der sprunghafte Anstieg seines Privatvermögens könnte für Trump, dem eine hohe zivilrechtliche Strafe wegen Betrugs droht, nicht besser kommen. Ursprünglich hatte er 464 Millionen Dollar Kaution zahlen müssen, um die Beschlagnahmung von Vermögenswerten zu verhindern. Ein New Yorker Berufungsgericht reduzierte diese Summe jedoch drastisch auf 175 Millionen Dollar – eine Summe, die Trump nach eigenen Angaben aufbringen kann.

Jedoch kann Trump sein neues Papiervermögen aus der TMTG-Fusion nicht sofort in bar auszahlen, da seine Aktien laut Fusionsvertrag für etwa sechs Monate gesperrt sind. Auch die finanzielle Tragfähigkeit des Unternehmens ist fraglich: in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 betrug der Umsatz weniger als 3,5 Millionen Dollar, während das Unternehmen in diesem Zeitraum einen Nettoverlust von 49 Millionen Dollar verzeichnete.

Und dennoch: Trumps Eintritt in die dünne Luft der reichsten Menschen der Welt stellt eine bemerkenswerte Kehrtwende angesichts der rechtlichen und finanziellen Probleme dar, die sich nur 24 Stunden zuvor gegen ihn zu verschärfen schienen. Seine lange aufrechterhaltene Behauptung, Milliardär zu sein, erscheint vorerst unbestritten.

Trump feierte die Nachricht auf seinem Netzwerk Truth Social und postete einen Bericht von Fox News, versehen mit dem Titel “ALWAYS ONE STEP AHEAD”.

“ALWAYS ONE STEP AHEAD” pic.twitter.com/HTV3iTSKQV — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 26, 2024

Featured image: Generated by Ideogram