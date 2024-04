Apple will Vision Pro noch dieses Jahr in China einführen

Apple hat angekündigt, sein Headset Vision Pro noch in diesem Jahr in China auf den Markt zu bringen, wie CEO Tim Cook gegenüber chinesischen Staatsmedien mitteilte.

In einem Video, das von China Central Television (CCTV) auf der Social Media Plattform Weibo veröffentlicht wurde, antwortete Cook mit einem klaren “Ja” auf die Frage, ob das Vision Pro noch in diesem Jahr in China auf den Markt kommen werde.

Das Virtual- und Augmented-Reality-Headset wurde von Apple im Februar dieses Jahres in den Vereinigten Staaten von Amerika für 3.500 Dollar auf den Markt gebracht.

Mit dem Vorstoß auf den chinesischen Markt konkurriert Apple allerdings mit dem lokalen Headset-Hersteller Pico, der dem TikTok-Eigentümer ByteDance gehört.

Picos neuestes Headset – Pico 4 genannt – ist aktuell lediglich in Europa und Ostasien erhältlich, kostet dabei mit rund 700 Dollar deutlich weniger als das Vision Pro.

Was macht Tom Cook in China?

Der Apple-Chef weilte in den vergangenen Tagen in China, um dort unter anderem am China Development Forum in Peking teilzunehmen und einen neuen Apple Store in Shanghai zu besuchen. Cooks Besuch in China fällt in eine intensive Zeit für Apple in dem asiatischen Land.

Der Umsatz des Technologiegiganten im Großraum China ist im Dezemberquartal um 13 Prozent eingebrochen. Als Hauptgrund dafür gilt die Kaufzurückhaltung der Kunden und die wiederauflebende Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt, etwa durch den Rivalen Huawei.

Wie CNBC berichtet, sagte Will Wong, Senior Researcher bei IDC:

“Wir gehen nicht davon aus, dass das Wachstum der iPhone-Verkäufe in China bis 2024 wieder in den positiven Bereich zurückkehrt, da Huawei voraussichtlich der Hauptakteur bleiben wird, während fortschrittlichere Technologien wie KI und faltbare Geräte mehr Aufmerksamkeit von den Verbrauchern erhalten.”

Cook bekräftigte jedoch das Engagement von Apple auf dem chinesischen Markt:

“Ich bin sehr zuversichtlich, was China angeht”, sagte Cook in einem der Videos, die auf dem Weibo-Account von CCTV veröffentlicht wurden.

“Ich liebe China, ich liebe es, hier zu sein, ich liebe die Menschen und die Kultur. Jedes Mal, wenn ich hier bin, werde ich daran erinnert, dass hier alles möglich ist.”

Apple hat noch keinen offiziellen Termin für die Markteinführung des Vision Pro in China genannt.

Bildquelle: Apple