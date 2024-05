Wuthering Waves – Tower of Adversity und wie man ihn freischaltet

In Wuthering Waves geht es hauptsächlich darum, diese Quests zu erledigen, um im Level aufzusteigen, mehr Gegenstände zu erhalten und in der Welt voranzukommen. Ein besonders interessantes Element in Wuthering Waves ist der Tower of Adversity, bei dem nicht ganz klar ist, wie er freigeschaltet werden kann und wo er zu finden ist.

Wir haben das Rätsel gelöst und verraten dir, wie du den Tower of Adversity freischalten und wo du ihn finden kannst, damit du einige der schwierigsten Herausforderungen im Spiel meistern kannst.

So kannst du den Tower of Adversity in Wuthering Waves freischalten

Um den Tower of Adversity freizuschalten, musst du einige Stunden in das Spiel investieren, denn der erste Schritt ist das Erreichen von Union Level 15. Das ist kein leichtes Unterfangen und du wirst eine ganze Weile dafür brauchen, selbst wenn du dich nur durch die Quests quälst. Um Union Level 15 zu erreichen, brauchst du ungefähr 10 bis 15 Stunden, wobei du dich auf die Quests konzentrieren kannst, die dir viel Erfahrung bringen.

Sobald du Level 15 erreicht hast, wird eine Quest namens “Alone in the Abyss” freigeschaltet. Sie befindet sich im Tutorial-Quests-Bereich deines Quest-Tabs und ist vielleicht sogar die einzige in der Liste, wenn du diesen Bereich abgehakt hast.

Sie führt dich direkt zum Tower of Adversity. Betrete ihn und warte ab, was dich erwartet.

Wo findet man den Tower of Adversity in Wuthering Waves?

Wo sich der Tower of Adversity in Wuthering Waves befindet, erfährst du direkt, wenn du die oben genannte Quest beendest.

Er befindet sich auf einer Insel ganz im Osten der Karte, fast direkt rechts von Jinzhou, einem Ort, den du wahrscheinlich schon kennst.

Wenn du an dem Punkt angekommen bist, an dem du die Insel sehen kannst, siehst du goldene Ringe am Himmel. Du musst eine Kombination aus Greifen und Gleiten anwenden, um sie zu überwinden und schließlich auf der Insel zu landen.

Wenn du den Boden berührt hast, solltest du um die Insel herum nach Westen gehen, um den Turm in seiner ganzen Pracht zu sehen. Es ist das Gebäude mit dem großen orangefarbenen Dreieck auf der Tür.

Er öffnet sich allerdings erst, wenn du die oben erwähnte Quest annimmst