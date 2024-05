Star Wars Outlaws – Erscheinungsdatum, Trailer, Plattformen und Co

Das Star Wars-Franchise hat schon viele Videospiel-Adaptionen (und auch einige Absagen) erlebt, aber Star Wars Outlaws soll die Dinge auf eine ganz neue Ebene heben. Statt um den traditionellen Kampf zwischen Gut und Böse geht es in diesem Spiel um mehr: Man reist durch die Galaxie und stiehlt sich seinen Weg zum Lebensunterhalt.

Hier verraten wir Ihnen alles, was wir über Star Wars Outlaws wissen, einschließlich Erscheinungsdatum, Trailer, Plattformen und vieles mehr, damit Sie bestens informiert sind, wenn das Spiel auf den Markt kommt.

Star Wars Outlaws Release-Datum

Das Veröffentlichungsdatum von Star Wars Outlaws ist der 30. August 2024. Dies wurde erstmals durch einen Story-Trailer auf dem offiziellen YouTube-Account von Ubisoft Japan bekannt gegeben. Ursprünglich war man von einer Veröffentlichung Ende des dritten oder Anfang des vierten Quartals ausgegangen. Inzwischen wurde das Video vom Netz genommen, was die Richtigkeit des Veröffentlichungstermins zu bestätigen scheint.

Das ist weit vor der traditionellen Weihnachtszeit, die die Studios so lieben und an die sich Ubisoft bei früheren Veröffentlichungen in der Regel gehalten hat. Das gibt Outlaws ein gutes Zeitfenster, um die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben, und wird hoffentlich sowohl für Ubisoft als auch für die Spieleseite der Star Wars-Franchise ein großer Gewinn sein.

Star Wars Outlaws Editionen

Wie bei vielen anderen Ubisoft-Titeln gibt es auch bei Star Wars Outlaws verschiedene Editionen, aus denen man wählen kann, wenn man das Spiel kaufen möchte. Es gibt drei verschiedene Editionen – Standard, Gold und Ultimate – die alle leicht unterschiedliche Vorteile bieten. Je mehr Vorteile Sie erhalten, desto höher sind jedoch auch die Kosten.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die drei Star Wars Outlaws Editionen:

Standard Edition

Basis-Spiel

Gold Edition

Basis-Spiel

3 Tage Early Access

Season Pass

Ultimate Edition

Basis-Spiel

3 Tage Early Access

Season Pass

Rogue Infiltrator-Paket

Sabacc Shark-Paket

Digitales Artbook

Star Wars Outlaws Vorbesteller-Bonus

Da das Veröffentlichungsdatum von Star Wars Outlaws immer näher rückt, können Sie jetzt Ihre Vorbestellung aufgeben und sich weitere exklusive Goodies für Ihren Spielverlauf sichern.

Der Vorbesteller-Bonus für Star Wars Outlaws ist das “Kessel Runner”-Bonus-Pack, das zwei Kosmetika enthält – eines für Ihren Speeder und eines für Ihr Trailblazer-Schiff. Dieser Vorbesteller-Bonus gilt unabhängig davon, welche Edition Sie vorbestellen. Wenn Sie also eher ein Spieler der Standard Edition sind, haben Sie trotzdem Zugang zu diesem Paket.

Star Wars Outlaws Trailer

Obwohl Star Wars Outlaws noch in diesem Jahr erscheinen wird, gibt es bisher nur zwei Trailer. Der erste war eine komplett gerenderte Vorschau auf das Spiel (kein Gameplay), in der die wichtigsten Charaktere und die Welt vorgestellt wurden.

Wer ihn noch nicht gesehen hat, kann sich hier einen ersten Eindruck verschaffen:

Der Folgetrailer wurde auf der Ubisoft Forward 2023 enthüllt und zeigt das eigentliche Spielgeschehen. In diesem Trailer sieht man verschiedene Teile des Spiels, darunter einige sehr Splinter Cell-artige Stealth-Segmente und sogar etwas Speeder Bike-Action.

Der Trailer ist gut 10 Minuten lang. Wer also mögliche Spoiler vermeiden will, sollte vielleicht auf die Veröffentlichung des Spiels warten.

Star Wars Outlaws Plattformen

Star Wars Outlaws wird ausschließlich für Xbox Serie X|S, PS5 und PC erscheinen und die Konsolen der vorherigen Generation auslassen.

Diese Entscheidung ist durchaus nachvollziehbar, wenn man die Erwartungen an eine Veröffentlichung im Jahr 2024 mit der Leistungsfähigkeit der heutigen Technik vergleicht, aber für diejenigen, die noch nicht auf die neueren Konsolen umgestiegen sind, ist es dennoch enttäuschend.

Wer ist die Hauptfigur in Star Wars Outlaws?

Wie im obigen Trailer zu sehen ist, ist die Hauptfigur in Star Wars Outlaws Kay Vess, eine Schurkin, die immer auf der Suche nach ihrem nächsten Coup ist, um einen ahnungslosen Bürger zu überfallen.

Sie stammt aus dem Arbeiterviertel Canto Bight auf Cantonica und versucht, sich einen Platz auf der Liste der meistgesuchten Verbrecher der Galaxis zu sichern, indem sie Verbrechersyndikate bekämpft und wertvolle Beute macht.

Dabei begleitet sie Nix, der ihr in vielen brenzligen Situationen den entscheidenden Vorsprung verschafft.

Es sieht nicht so aus, als hätte Kay irgendwelche Kräfte, aber wir werden mehr über ihre Stärken erfahren, wenn wir Outlaws in die Finger bekommen.

Am 25. April erhielten wir einige Details über den Ashiga Clan, ein neues Verbrechersyndikat, das speziell für das Spiel entwickelt wurde. Der Creative Director von Star Wars Outlaws, Julian Gerighty, erklärte gegenüber GameInformer, dass der Ashiga Clan auf dem Planeten Kijimi beheimatet ist und aus der insektoiden Spezies der Melitto besteht, die erstmals in The Force Awakens eingeführt wurde.

In welcher Zeit spielt Star Wars Outlaws?

Wie immer bei der Veröffentlichung eines Star Wars-Mediums stellt sich die Frage, wo es in der verworrenen Zeitlinie angesiedelt ist. Die Entwickler haben jedoch deutlich gemacht, dass das Spiel “zwischen den Ereignissen von Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi” spielt.

Für diejenigen, die die Filme nicht gesehen haben oder die Reihenfolge nicht kennen: Es ist die Zeit zwischen Episode 5 und 6, als die Rebellen aus den Fängen des Imperiums entkommen, allerdings um den Preis, dass ihr Mitschurke Han Solo in die Hände des Feindes fällt.

Das macht die Zeit für die Protagonistin sehr spannend, denn sowohl Kopfgeldjäger als auch das Imperium sind auf der Jagd, um das Universum von ihresgleichen zu befreien.

Wie ist das Rating von Star Wars Outlaws?

Obwohl die Bewertungen von Land zu Land unterschiedlich ausfallen können, haben wir bereits eine Vorstellung davon, wie das Spiel bewertet wird. In Brasilien wurde das Spiel Anfang April als ‘T’ für Jugendliche eingestuft. Zwei weitere Länder haben bereits Einstufungen vorgenommen: ’19+’ in Südkorea und ‘M’ für Mature in Australien.

Die Tatsache, dass die Einstufungen nach und nach eintreffen, ist ein starkes Indiz für eine baldige Veröffentlichung.

Ist Star Wars Outlaws ein Open-World-Spiel?

Ja, Star Wars Outlaws ist das “erste Star Wars-Spiel mit Open World-Charakter” und übertrifft damit die halboffene Welt von Star Wars Jedi Survivor.

Das ist für Fans der Serie sehr aufregend, da sie das reichhaltige Universum, das in den Filmen und Fernsehserien nur an der Oberfläche gekratzt wird, selbst erkunden können. Man springt von Planet zu Planet und nimmt verschiedene Missionen an, um mehr Geld zu verdienen und zu überleben.

Gibt es in Star Wars Outlaws Weltraumkämpfe?

Ja, in Star Wars Outlaws gibt es Weltraumkämpfe, in denen man gegen das Imperium und alle anderen kämpft, die einem auf den Fersen sind.

Man steuert ein Schiff namens Trailblazer, das im Laufe des Abenteuers in verschiedenen Bereichen aufgerüstet werden kann, um Geschwindigkeit, Ausweichmöglichkeiten und Waffen zu verbessern.

Gibt es bei Star Wars Outlaws Jedi?

Star Wars Outlaws konzentriert sich auf die kriminelle Schattenseite der Galaxis, wobei das Hauptziel von Kay Vess die größten Raubüberfälle der Geschichte sind. Aus diesem Grund ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Jedi im Mittelpunkt der Geschichte steht. Stattdessen ist es viel wahrscheinlicher, dass es eine Menge Kopfgeldjäger geben wird.

Das soll nicht heißen, dass man nicht auf Jedi treffen kann, die sich vor dem Imperium verstecken, aber aufgrund der Zeit, in der das Spiel spielt, und der Themen, auf die es sich konzentriert, wird das wahrscheinlich ein einmaliges Ereignis sein, wenn überhaupt.

Featured image: Massive Entertainment