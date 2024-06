Shenmue-Fans überraschen mit einer Anzeige am Times Square

Eines muss man den Shenmue-Fans lassen. Nur wenige Videospiel-Fans sind so hartnäckig, wenn es darum geht, einen Kulthit am Leben zu erhalten. Ihre jüngste Aktion: Sie mieteten eine Videowall am New Yorker Times Square, um einen Verleger aufzufordern, sich mit dem Serienschöpfer Ys Net zusammenzutun und ein Shenmue 4 zu entwickeln.

Wie IGN betont, können die kurzen Anzeigen im Herzen von Manhattan ab 40 US-Dollar gebucht werden. Es handelt sich also nicht um eine große Crowdfunding-Kampagne wie jene, die 2015 Millionen einbrachte und 2019 Shenmue 3 hervorbrachte. Dennoch ist es eine beeindruckende Geste der Loyalität gegenüber einer Videospielreihe, die das klassische Spiel auf X (dem früheren Twitter) zum Trending gemacht und viel Aufmerksamkeit im Mainstream erregt hat.

Broadcast live during our #Shenmue Day stream, #LetsGetShenmue4 hit the streets of New York with a full on 15 second advertisement on Times Square! 🏙️

