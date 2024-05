Roblox-Spieler sehen jetzt virtuelle Werbung in der virtuellen Welt

Die virtuellen Plakatwände im Roblox-Metaversum zeigen ab sofort Videowerbung. Damit geht das Unternehmen einen weiteren Weg, um das Spiel zu monetarisieren.

Auf den Plakatwänden wird Werbung von Unternehmen wie e.l.f beauty, Walmart, HUGO, Warner Bros. Discovery und anderen zu sehen sein.

Das eröffnet der Firma Roblox eine ganz neue Einnahmequelle, zeigt aber auch, wie kommerziell das Spiel ist, denn an allen Ecken und Enden wird Geld herausgepresst.

Bei fast 72 Millionen täglich aktiven Roblox-Nutzern könnte das Unternehmen mit Werbung auf der Plattform viel Geld verdienen. Das Spiel ist bei Kindern auf der ganzen Welt sehr beliebt und die Marke versucht, mit der Generation Z in Kontakt zu treten.

Today we announced that Roblox video ads are now available to any advertiser on the platform. This immersive ad format doesn’t require custom-built 3D content, and creates a scalable opportunity for brands to connect with Gen Z. https://t.co/Qz5x0XDlND pic.twitter.com/74rfiUWamd

Obwohl das Unternehmen behauptet, dass die Videowerbung nur von seiner Community von Nutzern über 13 Jahren gesehen werden kann, wurden noch keine vollständigen Sicherheitsprüfungen veröffentlicht, was einige Bedenken hervorrief.

Ein Nutzer reagierte auf die Nachricht von Roblox auf der Plattform X (früher Twitter) mit den Worten: “Zu wissen, dass die Zielgruppe eigentlich unbeaufsichtigte iPad-Kids sind, zeigt, wie falsch Roblox liegt.”

“Roblox ist buchstäblich eine der gefährlichsten, manipulativsten und schädlichsten Online-Plattformen überhaupt.”

“Roblox braucht eine strenge gesetzliche Regulierung.”

— Before The Night 🌌 (@BeforeThe_Night) May 2, 2024