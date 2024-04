Pow3r wird Miteigentümer der italienischen Esports Organisation NOVO

Der Content Creator und Streamer Giorgio ‘Pow3r’ Calandrelli tritt der italienischen Esports-Organisation NOVO Esports als Präsident und Miteigentümer bei.

Laut einer Mitteilung wird Calandrelli mit NOVO an Projekten arbeiten, die von der Erstellung von Content über die Betreuung der Community bis hin zu Esport-Initiativen an der Community reichen.

Calandrelli war zuvor mehr als fünf Jahre als Content Creator für die europäische Esports-Organisation Fnatic tätig, bevor er die Organisation im Februar 2024 verließ. In Italien hat Calandrelli eine sehr große Fangemeinde von 2 Millionen Twitch-Followern und rund 1,3 Millionen YouTube-Abonnenten. Vor seinem Wechsel in die Content-Erstellung war Calandrelli professioneller Call-of-Duty und Fortnite-Spieler.

NOVO Esports wurde im Februar 2023 gegründet und ist ein relativ neues italienisches E-Sports-Team, das in mehreren E-Sports-Titeln der italienischen E-Sports-Szene antritt, darunter VALORANT, Rocket League und Street Fighter. Mit dem Gewinn der italienischen Meisterschaft in Rocket League im Jahr 2023 konnte die Organisation einen regionalen Erfolg verbuchen. Ziel des Unternehmens ist die Entwicklung und Förderung des E-Sports in Italien, einem Land mit einer im Verhältnis zu seiner Größe und Bevölkerung relativ kleinen E-Sports-Landschaft.

Als Präsident und Miteigentümer wird Calandrelli in das Tagesgeschäft des Unternehmens involviert sein und gleichzeitig als prominenter Botschafter mit einer großen Anhängerschaft fungieren. Calandrelli merkte an, dass er schon früher eine eigene esports-Organisation gründen wollte, aber die Zusammenarbeit mit einem etablierten Unternehmen wie NOVO für ihn die bessere Idee war.

Die beiden Parteien kündigten an, dass Calandrelli “bei neuen Initiativen wie Esport-Schulen zusammenarbeiten wird, mit dem klaren Ziel, neue lokale Talente zu entwickeln und zu fördern”.

Giorgio “Pow3r” Calandrelli kommentierte seine neue Aufgabe mit den Worten:

NOVO hat im vergangenen Jahr eine solide Basis geschaffen und ich bin gespannt, wie sich ihre Projekte entwickeln werden. Es ist ein junges Team, aber sie haben eine langfristige Vision, denn sie wollen das Nachhaltigkeitsproblem in der Industrie lösen, und ich möchte ihnen helfen, die richtigen Schritte zu tun.

Die Ankündigung von NOVO erfolgt, nachdem die italienische Organisation im Dezember 110.000 € (~95.000 £) durch eine SAFE-Transaktion mit zwei Privatinvestoren aufgebracht hat.