Life By You – Veröffentlichungsdatum, Trailer, Plattformen und Co

Das von Paradox Tectonic entwickelte Life By You will das Genre der Lebenssimulationen mit einem ambitionierten Open-World-Erlebnis noch weiter als bisher vorantreiben. Unter anderem können Sie in die Abenteuer Ihres virtuellen Charakters eintauchen und sich in einer offenen Spielwelt bewegen.

Wer diese Art von Spielen liebt, will natürlich alles über Life By You wissen. Lesen Sie weiter, um alles über das Erscheinungsdatum, die Trailer, die Plattformen und alle anderen Informationen zu erfahren, die Sie interessieren könnten, bevor Sie loslegen.

Starttermin von Life By You

Nachdem das Veröffentlichungsdatum von Life By You mehrfach verschoben wurde, steht nun der 4. Juni 2024 als Veröffentlichungsdatum für den Early Access fest.

Für diejenigen, die die Entwicklung des Spiels verfolgt haben, war dies ein langer Weg, denn der erste angekündigte Veröffentlichungstermin war der 12. September 2023, der dann auf den 5. März 2024 und schließlich auf den oben genannten Termin verschoben wurde, zu dem sich die Entwickler verpflichtet haben.

Was die Vollversion des Spiels betrifft, die nicht Teil des Early Access ist, gibt es noch kein Wort darüber, wann dies der Fall sein wird. Wir gehen davon aus, dass es noch mindestens ein Jahr dauern wird, bis Paradox die neuen Inhalte und das Feedback der Spieler einarbeiten und das Spiel in einen Zustand bringen kann, der einem echten 1.0-Titel würdig ist. Angesichts der Tatsache, dass bereits Spieldetails von Die Sims 5 bekannt sind, hoffen wir, dass es zumindest den Early Access verlässt, bevor das Spiel fertiggestellt wird.

Trailer zu Life By You

Für Life By You wurden zwei vollwertige Trailer veröffentlicht – der Teaser-Trailer und der Ankündigungstrailer.

Der Teaser-Trailer ist ein kurzes, aber nettes Video, das das Spiel kurz vorstellt und einen Blick auf das Design der Welt wirft. Sie können ihn sich unten ansehen.

Der Ankündigungstrailer hingegen geht viel mehr ins Detail und zeigt verschiedene Aspekte des Gameplays, wie die Charaktererstellung, die Baumechanik, wie Gespräche funktionieren und vieles mehr. Dieses Video sollten Sie sich ansehen, wenn eines der oben genannten Themen Ihr Interesse geweckt hat.

Zusätzlich zu den Trailern finden Sie auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Life By You weitere Erklärungen zur Verwendung der verschiedenen Tools im Spiel. Das ist sehr hilfreich, für alle die auf der Suche nach den Hotkeys etc. sind die man schon aus anderen Life-Sim-Spielen kennt.

Life By You – Unterstützte Plattformen

Life By You wird nur für den PC über die Plattformen Steam und Epic Games veröffentlicht. Diese Nachricht ist wahrscheinlich enttäuschend für diejenigen, die es gewohnt sind, ihre Lebenssimulationen auf der Konsole zu spielen, macht aber Sinn, da das Spiel im Early Access veröffentlicht wird.

Ähnlich wie bei Die Sims ist das Spielformat definitiv für die Konsolensteuerung geeignet, auch wenn es etwas hakelig ist. Wenn sich Life By You also so entwickelt, wie es sein sollte, könnte die Version 1.0 durchaus auf PlayStation und Xbox erscheinen.

Kann man Life By You vorbestellen?

Die Vorbestellung von Spielen ist seit einiger Zeit ein beliebtes Mittel, aber bei Life By You wird es etwas komplizierter. Man konnte das Spiel vorbestellen, aber diese Vorbestellungen wurden nun gestoppt und diejenigen, die das Spiel vor der Veröffentlichung gekauft haben, erhalten ihr Geld zurück.

Die Entwickler haben nicht genau erklärt, warum sie das getan haben, aber wahrscheinlich, um mögliche Rückschläge zu vermeiden, da das Spiel in einem Early-Access-Status veröffentlicht wird.

Es gab auch einen Vorbesteller-Bonus, der an die Sicherung eines Exemplars geknüpft war, aber in einer verbraucherfreundlichen Geste hat Paradox diesen Bonus stattdessen jedem gewährt, der den Early Access erwirbt – etwas, das man definitiv nicht allzu oft sieht.

Life By You Early Access Preis

Wenn Sie den Early Access zu Life By You nutzen möchten, müssen Sie $39,99/€39,99/£34,99 bezahlen.

Das ist ein recht hoher Preis, wenn man bedenkt, dass es sich nicht um die Vollversion des Spiels handelt, aber dafür können Sie den Entwicklern Ihre Meinung zu neuen Funktionen und Änderungen mitteilen und erhalten die Boni, die es für Vorbesteller gibt.

Wenn der Preis Sie noch zögern lässt, empfehlen wir Ihnen, die Rezensionen abzuwarten, bevor Sie sich entscheiden, da die Early-Access-Phase noch läuft.

Life By You Systemanforderungen

Da diese Simulation etwas anspruchsvoller ist, als man es von ähnlichen Spielen gewohnt ist, sollte man sich vor der Vorbestellung vergewissern, dass der PC den Anforderungen gewachsen ist.

Hier sind die minimalen und empfohlenen Systemvoraussetzungen für Life By You, wie sie auf der Steam-Seite des Spiels angegeben sind:

Life By You Mindestsystemanforderungen

Prozessor: Intel Core i5-8600 oder AMD Ryzen 5 2600

Speicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB oder AMD Radeon R9 380 4GB

DirectX: Version 11

Festplattenspeicher: 25 GB

Life By You empfohlene Systemvoraussetzungen

CPU: Intel Core i5-10400F oder AMD Ryzen 5 3600

Speicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB oder AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Version 11

Festplattenspeicher: 25 GB

Leider gibt es derzeit keine Kompatibilität mit dem Steam Deck, so dass diejenigen, die Life By You unterwegs spielen möchten, leer ausgehen werden. Mit fortschreitender Entwicklung könnte sich dies jedoch ändern und man könnte die intuitiven Trackpads zum Spielen verwenden.