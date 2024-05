Helldivers 2-Spieler in über 170 Ländern können das Spiel immer noch nicht auf Steam kaufen

Spieler/innen aus über 170 Ländern, die keinen PlayStation Network-Account erstellen konnten, können Helldivers 2 auch nach über einer Woche noch nicht auf Steam kaufen und das, obwohl Sony seine Entscheidung rückgängig gemacht und die PSN-Account-Erfordernis aufgehoben hat, um den beliebten Sci-Fi-Shooter spielen zu können.

Laut PCGamesN hat der CEO des Entwicklers Arrowhead, Johan Pilestedt, eine Nachricht auf Discord gepostet, in der er erklärt, dass die Situation “nicht gut aussieht”.

Der japanische Konzern hatte Helldivers 2 in 177 Ländern von Steam entfernt. Kürzlich kamen Estland, Litauen und Lettland hinzu, so dass das Spiel nun in insgesamt 180 Ländern nicht mehr erhältlich ist. Pilestedt hat wiederholt erklärt, dass man mit Sony im Gespräch sei, um das Problem zu lösen.

Sony bereitet derzeit zudem die Veröffentlichung der PC-Version von Ghost of Tsushima vor. Das von Sucker Punch entwickelte Spiel benötigt für die Nutzung der Multiplayer-Funktionen ebenfalls einen PSN-Account und wurde in denselben Regionen von der Liste gestrichen.

Pilestedt sagte: “Um ein Update zu den drei anderen Länderbeschränkungen zu geben. Es handelte sich um eine administrative Fehlerkorrektur – sie hätten Teil der ursprünglichen Beschränkung sein sollen und wurden bemerkt, als die Beschränkung für [Ghost of] Tsushima eingeführt wurde.”

“Es sieht nicht gut aus, aber es bedeutet nicht, dass es weitere Einschränkungen geben wird. Die Diskussionen über regionale Beschränkungen laufen und sind unabhängig davon. Ich habe keine weiteren Informationen. Wir (Arrowhead) wollen nach wie vor, dass das Spiel überall erhältlich ist”, fügte er hinzu.

Für die Einzelspielerkampagne des Spiels ist kein PSN-Account erforderlich. PC-Spieler/innen, die das Spiel vorbestellt haben, berichten jedoch, dass sie automatisch eine Rückerstattung erhalten, sofern sie in einem Land leben, in dem die Einrichtung eines PSN-Kontos nicht möglich ist.

Erst vor einer Woche hatte Sony seine Pläne fallen gelassen, eine obligatorische Verbindung zwischen dem PlayStation Network (PSN) und Steam zum Spielen von Helldivers 2 vorzuschreiben. Fans schlossen sich sogar auf Reddit zusammen, um eine Rating-Bombe für das neu erschienene Spiel rückgängig zu machen. Der Beitrag wurde am 6. Mai veröffentlicht und erhielt über 36.000 Bewertungen und mehr als 2.000 Kommentare. In den sozialen Medien kritisierten die Spieler/innen diesen Schritt jedoch als “ominös”.

Just when I thought the Helldivers 2 PSN story couldn’t get worse. This Steam message started circulating.

It looks like Valve has now released any restrictions on Helldivers because they know PSN now is not needed.

But for some reason, its SONY that is keeping them restricted. pic.twitter.com/bY6fcEhTTY

— Perma Banned (@GiveMeBanHammer) May 12, 2024