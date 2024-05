Gelöschte Post-Credit-Szene aus Call of Duty deutet auf ein düsteres Ende der klassischen Trilogie hin.

Ein Call of Duty-Modder hat angeblich eine Abspannszene in der Originalversion von Call of Duty: Modern Warfare 3 gefunden, die seiner Interpretation nach die Geschichte des Spiels verändert.

Das ist eine unerwartete Überraschung für eine Trilogie, die die Serie praktisch neu erfunden und gleichzeitig einen neuen Standard für militärische Ego-Shooter gesetzt hat. In der Einzelspielerkampagne des Spiels besiegen die Spieler/innen den Hauptbösewicht, den Terroristen Vladimir Makarov. Das Spiel endet damit, dass einer der Protagonisten, Captain John Price, eine Zigarre fallen lässt, während Makarovs Körper an einer improvisierten Schlinge baumelt. Price stirbt jedoch noch während des Kampfes an seinen Verletzungen.

In der angeblich herausgeschnittenen Post-Credit-Szene, die am Wochenende aufgetaucht ist, erscheint in der Ferne ein “unheimlicher Fremder”, der die beiden Sterbenden durch den Korridor beobachtet.

Die geschnittene Szene deutet auf ein ganz anderes und größeres metaphorisches Ende der Serie hin – im Grunde repräsentiert der “Shadow Man” den Tod, der kommt, um Price zu holen, so wie Price Makarov geholt hat.

Hier ist der Clip.

Vermutlich hat Entwickler Infinity Ward auf ein solches Finale verzichtet, um sich die Möglichkeit offen zu halten, Price zu einem späteren Zeitpunkt in der Serie zurückzuholen oder zumindest die Geschichte nicht ganz abzuschließen.

Und tatsächlich wurde die bahnbrechende Modern Warfare-Reihe mit Call of Duty: Modern Warfare im Jahr 2019 wiederbelebt und bis zum aktuellen Modern Warfare 3 fortgesetzt.

Wann erscheint das nächste Call of Duty?

Der nächste Teil von Call of Duty ist noch nicht bestätigt, aber angesichts der Rotation der Studios, die das Spiel entwickeln, wird vermutet, dass Treyarch an einem Abenteuer arbeitet, das während der Offensive der Vereinigten Staaten Anfang der 1990er Jahre in der Golfregion spielt.

Dieses Spiel würde in die “Black Ops”-Serie passen, die Treyarch 2008 mit Call of Duty: World at War eingeführt und 2010 mit dem ursprünglichen Call of Duty: Black Ops fortgesetzt hat.