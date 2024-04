Esports-Veranstaltungskalender 2024: Ligen & Turniere im Überblick

Wie im traditionellen Sport gibt es mittlerweile auch im E-Sport eine große Vielfalt an unterschiedlichen Bereichen und Games. Und so ist auch der Turnier- und Eventkalender für Esports-Fans bereits prall gefüllt und hält das eine oder andere Schmankerl bereit.

Um einen besseren Überblick über die Vielfalt der Veranstaltungen im diesjährigen Esports-Kalender zu geben, hat EsportsInsider eine Übersicht über die Turniere und Events zusammengestellt, die in den einzelnen Monaten stattfinden. Von den jährlich stattfindenden und mit Spannung erwarteten Weltmeisterschaften über die großen Ligen bis hin zu regionalen Veranstaltungen ist alles dabei.

Sobald neue Termine und Details zu den einzelnen Sportveranstaltungen bekannt werden, wird die Liste selbstverständlich aktualisiert. Veröffentlichung: 24.01.24, letzte Aktualisierung: 16.04.24.

Januar

Zu Beginn des Jahres dominiert vor allem Apex Legends mit dem Start fast aller großen Ligen den Turnierkalender. Gleichzeitig dürfen wir uns aber auch auf einige andere große Wettbewerbe freuen.



Name Spiel Datum RLCS 2024 Major 1 Qualifiers Rocket League Januar – Februar 2024 Tekken World Tour Finals 2023 Tekken 13. Januar – 15. Januar ESL Snapdragon Pro Series: BGMI PUBG Mobile 12. Januar – 18. Februar LEC Winter 2024 League of Legends 13. Januar – 18. Februar LCK Spring 2024 League of Legends 17. Januar – 7. April ePremier League 2024 – Finals EAFC 20. Januar – 24. März LCS Spring 2024 League of Legends 20. Januar – 1. April ALGS: 2024 Split 1 Pro League – EMEA Apex Legends 20. Januar – 1. April Call of Duty League 2024: Stage 1 Major Call of Duty 25. Januar – 28. Januar

Februar

Im Februar erwarten uns internationale Turniere zu StarCraft II, Dota 2, Rainbow 6 und Mobile Legends: Bang. Gleichzeitig nehmen die Turniere rund um PUBG Mobile und Arena of Valor weiter Fahrt auf.



Name Spiel Datum PUBG Mobile Super League – SEA Spring 2024 PUBG Mobile 1. Februar – März 2024 MPL Indonesia Season 13 Mobile Legends: Bang Bang 1. Februar – April 2024 RoV Pro League 2024 Summer Arena of Valor 3. Februar – Mai 2024 BetBoom Dacha Dubai 2024 Dota 2 4. Februar – 16. Februar IEM Katowice 2024 StarCraft II 8. Februar – 11. Februar ePremier League 2024 – Finals EAFC 20. Januar – 24. März Six Invitational 2024 Rainbow Six 13. Februar – 25. Februar Pokémon UNITE Asia Champions League 2024 Pokémon UNITE 17. Februar – 18. Februar EPIC.LAN 41 verschiedene Spiele 22. Februar – 25. Februar

März

Der Esport Kalender für März 2024 bietet große internationale Events von Rocket League, VALORANT bis hin zu Counter-Strike, Call of Duty und Free Fire. Aber auch Teamfight Tactics und Honor of Kings warten darauf, zu zeigen, was ihre Ökosysteme zu bieten haben.

Name Spiel Datum Honor of Kings Invitational Series 2024: Istanbul Honor of Kings 2. März – 10. März Remix Rumble Championship Teamfight Tactics 1. März – 3. März BLAST Premier: Spring Showdown 2024 Counter-Strike 2 6. März – 10. März VCT 2024: Game Changers NA Series Series 1 VALORANT 6. März – 10. März MPL Indonesia Season 13 Mobile Legends 8. März – 1. Juni LEC Spring 2024 League of Legends 9. März – 14. April VCT 2024: Masters Madrid Rainbow Six 13. Februar – 25. Februar Pokémon UNITE Asia Champions League 2024 VALORANT 14. März – 24. März North America League 2024 – Stage 1 Rainbow Six 15. März – 13. April

April

Angefangen von China über Brasilien bis nach Großbritannien stehen im April weltweit Turniere für Counter-Strike 2, Call of Duty: Mobile und Dota 2 auf dem Programm.

Name Spiel Datum VCT 2024: EMEA League – Stage 1 VALORANT 3. April – 12. Mai VCT 2024: Pacific League – Stage 1 VALORANT 4. April – 12. Mai VCT 2024: China League – Stage 1 VALORANT 5. April – 12. Mai VCT 2024: Game Changers NA Series Series 1 VALORANT 6. März – 10. März PUBG Mobile Global Open 2024 PUBG Mobile 5. April – 7. April VCT 2024: Americas League – Stage 1 VALORANT 6. April – 12. Mai IEM Chengdu 2024 Counter-Strike 2 8. April – 14. April Snapdragon Mobile Masters 2024 Call of Duty: Mobile 12. April – 13. April EMEA Masters Spring 2024 League of Legends 15. April – 24. April

Mai

Im Mai 2024 stehen die folgenden e Sports Veranstaltungen im Kalender:

Name Spiel Datum Mid-Season Invitational 2024 League of Legends 1. Mai – 19. Mai ALGS: 2024 Split 1 Playoffs Apex Legends 2. Mai – 5. Mai PGL Wallachia Season 1 Dota 2 10. Mai – 19. Mai BetBoom Dacha Belgrade 2024 Counter-Strike 2 14. Mai – 19. Mai Call of Duty League 2024: Stage 3 Major Call of Duty 16. Mai – 19. Mai CCT Global Finals Counter-Strike 2 16. Mai – 25. Mai Rainbow Six Major Manchester Rainbow Six 16. Mai – 26. Mai DreamLeague Season 23 Dota 2 20. Mai – 26. Mai PMSL – Americas Spring 2024 PUBG Mobile 22. Mai – 26. Juni

Juni

Der eSports Kalender für Juni 2024 sieht wie folgt aus. Wir haben uns auf die größten Turniere fixiert.

Name Spiel Datum PUBG Global Series 2024 Phase 4 PUBG Juni 2024 ALGS: 2024 Split 2 Playoffs Apex Legends Juni 2024 YaLLa Compass 2024 Counter-Strike 2 5. Juni – 9. Juni BLAST Premier: Spring Final 2024 Counter-Strike 2 12. Juni – 16. Juni VCT 2024: Pacific Stage 2 VALORANT 15. Juni – 21. Juli VCT 2024: China Stage 2 VALORANT 15. Juni – 21. Juli VCT 2024: EMEA Stage 2 VALORANT 18. Juni – 19. Juli Call of Duty League – Stage 4 Major Call of Duty 20. Juni – 23. Juni RLCS 2024 – Major 2 Rocket League 20. Juni – 23. Juni

Juli

Für den Juli stehen folgende große eSports Events an. Das größte ist mit Sicherheit der Esports World Cup in Saudi-Arabien:

Name Spiel Datum Call of Duty League Championships Call of Duty Juli 2024 PUBG Mobile World Cup 2024 PUBG: Mobile Juli 2024 Riyadh Masters 2024 Dota 2 Juli 2024 Esports World Cup 2024 Multi-Genre Juli 2024 MLBB Mid Season Cup 2024 Mobile Legends: Bang Bang 1. Juli – 14. Juli Evolution Championship Series FGC 18. Juli – 21. Juli BLAST Premier: Fall Groups 2024 Counter-Strike 2 26. Juli – 4. August

August

Auch in den Sommermonaten stehen einige Turniere an. Hier für den August 2024:

Name Spiel Datum Honor of Kings Mid-Season Invitational 2024 Honor of Kings August 2024 VALORANT Champions 2024 VALORANT August 2024 MLBB Women’s Invitational 2024 Mobile Legends: Bang Bang August 2024 Free Fire World Series – Southeast Asia Fall 2024 Free Fire August – Oktober 2024 IEM Cologne 2024 Mobile Legends: Bang Bang 1. Juli – 14. Juli Evolution Championship Series Counter-Strike 2 7. August – 18. August BLAST Premier: Fall Showdown 2024 Counter-Strike 2 21. August – 25. August

September

Im September findet eines der größten DOTA 2 Turniere statt, dieses Jahr in Dänemark. Auch weitere eSports Turniere sind angekündigt:

Name Spiel Datum The International 2024 Dota 2 September 2024 ESL Pro League Season 20 Counter-Strike 2 3. September – 22. September RuneFest 2024 Runescape 7. September – 8. September FNCS 2024 Global Championship Fortnite 7. September – 8. September RLCS 2024 World Championship Rocket League 10. September – 15. September BLAST Premier: Fall Final 2024 Counter-Strike 2 25. September – 29. September League of Legends World Championship 2024 League of Legends 25. September – 2. November

Oktober

Vier große Turniere sind für den Oktober diesen Jahres angekündigt:

Name Spiel Datum Honor of Kings Invitational Championship 2024 Honor of Kings Oktober 2024 PUBG Global Series 2024 Phase 5 PUBG Oktober 2024 Thunderpick World Championship 2024 Counter-Strike 2 1. Oktober – 24. Oktober Intel Extreme Masters Rio 2024 Counter-Strike 2 7. Oktober – 13. Oktober

November

November ist ein gewohnt starker eSports Turnier Monat. Hier alle großen Tournaments 2024:

Name Spiel Datum PUBG Global Series 2024 Phase 6 PUBG November 2024 BLAST R6 Major Montreal 2024 Rainbow Six November 2024 FFWS Global Finals 2024 Free Fire November 2024 PUBG Mobile Global Championship 2024 PUBG Mobile November – Dezember 2024 M6 World Championship Mobile Legends: Bang Bang November – Dezember 2024 BLAST Premier: World Final 2024 Counter-Strike 2 13. November – 17. November 2024 OWCS Season Finals Overwatch 2 22. November – 24. November 2024

Dezember

Zum Abschluss des eSports Jahres 2024 sind derzeit zwei große Turniere angekündigt:

Name Spiel Datum Perfect World Shanghai Major 2024 Counter-Strike 2 1. Dezember – 15. Dezember PUBG Global Championship 2024 PUBG Dezember 2024

Fazit zum Esports Jahr 2024

Im Jahr 2024 gibt es einige große Highlights. Wir aktualisieren den Kalender stetig, damit Spiele Fans auch wirklich kein wichtiges Turnier durch die Lappen geht. Sollte dennoch ein Turnier hier fehlen, gebt gerne Bescheid und wir nehmen es direkt auf.