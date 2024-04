ESL FACEIT Group enthüllt neues Turnierformat für Fortnite

Die ESL FACEIT Group, ein bekannter Veranstalter von Esports-Turnieren, hat ein neues Wettbewerbsformat für den Free-to-Play Battle Royale-Titel Fortnite vorgestellt.

Unter dem Namen ESL Featuring Fortnite wird das Format den Unreal Editor for Fortnite (UEFN) nutzen, um neue Spielmodi zu erstellen und als Alternative zum Wettbewerbsformat Fortnite Championship Series (FNCS) zu fungieren.

Laut einer Pressemitteilung wird der Start von ESL Featuring Fortnite “das kompetitive Fortnite neu erfinden”, indem es sich von FPS-Titeln inspirieren lässt, um teambasierte Spielmodi für vier gegen vier Spieler zu schaffen. Das Projekt wird auch “spezialisierte Spielerklassen” umfassen, um Teamwork zu fördern und strategische Elemente in das Spiel zu integrieren. EFG kündigte an, auch mit 404 Creative zusammenzuarbeiten, um Spielmodi wie ‘Capture the Flag’, ‘Hardpoint’ und ‘Shrinking Zone’ zu entwickeln.

Die ESL FACEIT Group hat es sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe der Creator Economy 2.0, einer von Epic Games ins Leben gerufenen Initiative, ein sich selbst tragendes und von der Community unterstütztes E-Sports-Ökosystem aufzubauen, in dem Creators auf der Basis des durch ihre Spielkreationen erzeugten Engagements Geld verdienen können. In Zusammenarbeit mit der Initiative beabsichtigt der Veranstalter, einen Teil der erzielten Einnahmen in das Ökosystem zu reinvestieren.

Darüber hinaus gab der Turnierveranstalter bekannt, dass Team Heretics, Karmine Corp, Zeta Division und Team Dignitas zusammen mit der brasilianischen Esport-Organisation LOUD am ESL Featuring Fortnite teilnehmen werden.

Die ESL FACEIT Group ist nicht das erste Unternehmen, das Fortnite nutzt, um individuelle Erlebnisse zu schaffen. Im Februar 2024 hat sich GameSquare mit Mastercard zusammengetan, um eine Fortnite-Insel zu schaffen, die das Bewusstsein für die Abholzung der Wälder schärfen soll.

Brian Krämer, Senior Director of Game Ecosystems, Growth Titles bei der ESL FACEIT Group, kommentiert: “Bei ESL Featuring Fortnite geht es darum, den Fans mehr Möglichkeiten zu bieten, zu spielen und gegeneinander anzutreten.