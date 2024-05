Es ist ein großer Hit! Super Mario Bros. Film soll Verkaufszahlen für Nintendo-Spiele ankurbeln

Der Super Mario Bros. Movie, der im April 2023 seine Premiere feierte, hat nicht nur viel Geld eingebracht, sondern laut Nintendo in den letzten 12 Monaten auch die Verkaufszahlen der zugehörigen Nintendo-Titel deutlich angekurbelt.

Im letzten Quartalsbericht an die Investoren sagte Nintendo, dass der Film “einen positiven Einfluss auf die Verkäufe von Mario-bezogenen Titeln hatte” und schrieb ihm eine Verkaufsleistung zu, bei der 31 Videospiele für Nintendo Switch im Laufe des Geschäftsjahres, das vom 1. April bis zum 31. März läuft, mehr als eine Million Exemplare verkauft haben.

Diese Steigerung wirkte einem allgemeinen Verkaufsrückgang der sieben Jahre alten Nintendo Switch-Reihe entgegen, die im Vergleich zum Vorjahr um 12,6 Prozent zurückging, sowie einem Rückgang der Software-Verkäufe um 6,7 Prozent im Jahresvergleich, so das Unternehmen.

The Super Mario Bros. Movie, mit einer Starbesetzung von Synchronsprechern wie Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen und Fred Armisen, feierte am 5. April 2023 Premiere und spielte am ersten Wochenende in den USA mehr als 146 Millionen Dollar ein. Weltweit spielte der Film nach Angaben von Box Office Mojo 1,3 Milliarden Dollar an den Kinokassen ein. Der Film hatte ein Budget von 100 Millionen Dollar. Der Film wurde von Universal Pictures produziert und vertrieben, wobei Marios Schöpfer, Shigeru Miyamoto, auch als Produzent genannt wird.

Ein weltweites Einspielergebnis von einer Milliarde Dollar ist zum Standard für amerikanische Blockbuster-Filme geworden, insbesondere für solche, die ein Comic- oder Videospiel-Publikum ansprechen. Der Super Mario Bros. Movie gehört zu den Top 20 aller Zeiten (Bruttoeinnahmen) und ist der zweitbeste Film des Jahres 2023 nach Barbie (der weltweit 1,4 Milliarden Dollar einspielte).

Die Kritiker waren geteilter Meinung über die Geschichte des Animationsfilms, aber allein durch die Ticketverkäufe hat das Publikum die Fan-Service-Elemente und die Feier der Videospielkultur genossen.

Im Rahmen des Finanzberichts von Nintendo am Dienstag gab das Unternehmen offiziell bekannt, dass die Nachfolgekonsole der Nintendo Switch irgendwann im nächsten Geschäftsjahr auf den Markt kommen wird – also vor dem 31. März 2025. Die Verkaufszahlen der Nintendo Switch-Konsolen, zu denen das Einführungsmodell, die Nintendo Switch Lite und eine Version mit OLED-Bildschirm gehören, die 2021 auf den Markt kommt, haben nach Angaben des Unternehmens inzwischen 141,32 Millionen Einheiten erreicht.