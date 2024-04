ENCE und HAVU beenden Partnerschaft mit Jimm’s PC nach Kontroverse um russische Drohnen.

Die bekannten finnischen eSport-Organisationen ENCE und HAVI Gaming haben angekündigt, ihre Partnerschaft mit dem finnischen PC-Hardware-Hersteller Jimm’s PC zu beenden.

Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren kürzlich veröffentlichte Berichte, wonach der Eigentümer des Unternehmens am Weiterverkauf von vom Unternehmen gekauften Drohnen beteiligt war.

Im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit führten die niederländischen, US-amerikanischen und finnischen Behörden Ermittlungen gegen Temin durch. Diese wurden eingeleitet, nachdem seine Unternehmen Luminor und Siberica Berichte erhalten hatten, die auf eine Geschäftsbeziehung mit russischen Parteien hindeuteten.

Temin wurde vom Bezirksgericht Ost-Uusimma (Finnland) beschuldigt, Drohnen ohne die erforderlichen Genehmigungen nach Kasachstan verkauft zu haben. Der Transport der betreffenden Güter erfolgte über Russland, das genaue Bestimmungsland konnte nicht ermittelt werden. Neben diesem Fall gibt es einen weiteren bestätigten Verstoß, bei dem Güter ohne entsprechende Ausfuhrbestätigung nach St. Petersburg, Russland, exportiert wurden.

Eine Beteiligung oder gar Steuerung dieser Geschäfte von russischer Seite konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Gleichzeitig gab es auch keine stichhaltigen Beweise dafür, dass die von der Firma exportierten Drohnen für Russland bestimmt waren.

Am 7. April berichtete die finnische Zeitung Iltalehti über die Ermittlungen und behauptete, dass 3.500 der untersuchten Drohnen von Jimm’s PC-Store für rund 2 Millionen Euro gekauft worden seien.

In einer auf diesen Artikel folgenden Stellungnahme des Geschäftsführers von Jimm’s auf TechBBS bestätigte Nietula die geschätzten Verkaufszahlen der Drohnen. Gleichzeitig räumt er ein, dass das Unternehmen die Käufer aufgrund eines “Verkaufshypes” nicht ausreichend geprüft habe.

Der CEO beruft sich jedoch auf die Schlussfolgerung aus dem Landegeruch, dass nicht bewiesen werden könne, dass Jimm’s die Drohnen nach Russland geliefert habe.

Im selben Statement machte Nietula auch die Position seines Unternehmens im andauernden Krieg zwischen der Ukraine und Russland deutlich. Weder er noch das Unternehmen unterstützen den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und wollen daher unter keinen Umständen Russland mit irgendwelchen Aktionen unterstützen.

Trotz der Antwort beendeten die finnischen eSportorganisationen HAVU Gaming und ENCE ihre Partnerschaft mit der PC-Firma. In einem Posting auf X verwies HAVU zur Begründung auf “jüngste Probleme, die [sie] nicht akzeptieren können”.

Die Begründung von ENCE war sehr ähnlich. “Man nehme die jüngste Angelegenheit um Jimm’s PC-Store sehr ernst und habe daher beschlossen, die Partnerschaft mit sofortiger Wirkung zu beenden”.

ENCE und HAVU gehören zu den größten eSport-Organisationen in Finnland und nehmen unter anderem an Counter-Strike und NHL teil. Während HAVU hauptsächlich in der lokalen eSports-Szene oder bei Tier-2-Turnieren auf der ganzen Welt antritt, kann ENCE mehrere hochkarätige internationale Erfolge vorweisen. Dazu zählt beispielsweise der Sieg bei der BLAST Pro Series: Madrid im Jahr 2019.

Die Beendigung der Zusammenarbeit mit Jimm’s bedeutet jedoch nicht, dass die Organisation ohne Unterstützung dasteht. ENCE verfügt über weitere namhafte Partner, darunter Red Bull, Logitech G und Vincit.