EA Play-Preise werden erhöht – Erhöhungen gelten ab nächstem Monat für alle Kategorien

Der Electronic Arts-Abonnementdienst EA Play wird seine Preise ab Mitte Mai anheben. Ein Hinweisfeld auf dem EA Play-Client informiert die Nutzer darüber, dass die Erhöhung mit dem ersten Abrechnungszyklus “am oder nach dem 10. Mai” erfolgen wird.

EA Play hat zwei Stufen, eine Basisstufe und ein Pro-Angebot, das die neuesten EA-Spiele zum Start enthält, aber etwas verwirrender wird, da es nicht auf Konsolen verfügbar ist. Das bedeutet, dass die neuesten EA Sports-Spiele wie Madden und EAFC für Konsolenbesitzer nicht enthalten sind, für den PC aber schon. Sind Sie noch dabei?

Außerdem ist das EA Play-Basisabonnement Teil des Xbox Game Pass-Abonnements, so dass Sie es nicht benötigen, wenn Sie bereits Game Pass haben. Allerdings bietet die billigere Stufe nur ältere Spiele an, obwohl die neueren Spiele etwa sechs Monate nach der Veröffentlichung ihren Weg in die EA Play-Basisstufe finden, d. h. wenn du auf ein Spiel warten kannst, ist es ziemlich günstig.

Unabhängig davon steigen die Preise für beide Abos, und zwar sowohl für die monatlichen als auch für die jährlichen Versionen mit den unten aufgeführten Preiserhöhungen.

EA Play

Monatlich

$4,99 / £3,99 pro Monat, steigt auf $5,99,

Jährlich

29,99 $ / 19,99 £ steigt auf 39,99 $

EA Play Pro

Monatlich

14,99 € / 14,99 € steigt auf 16,99 €

Jährlich

99,99 € / 89,99 € steigt auf 119,99 €

Diese Preiserhöhungen zeigen deutlich, dass der britische Preis stärker betroffen ist als die US-Dollar-Version, wobei die Jahresversion der Standard-Stufe um etwa 80 % und die EA Play Pro-Jahresversion um über 20 % gestiegen ist. Laut gamesindustry.biz geht EA davon aus, dass diese Preiserhöhungen vorgenommen wurden, um Währungsschwankungen zu berücksichtigen und die Preise an den Marktwert anzupassen.

Die Gesamtkosten für einen Nutzer, der monatlich für einen Game Pass/PSN-Account, ein EA Play Pro- und ein Ubisoft+-Abonnement zahlt, belaufen sich auf rund 60 US-Dollar pro Monat, und das, bevor man Netflix und Disney+ mit einbezieht, die ihre Preise in den letzten Monaten ebenfalls erhöht haben.

Es sieht so aus, als würde die Branche die Spieler zu der anderen unangenehmen Option drängen, nämlich 130 Dollar für ein Spiel wie Star Wars Outlaws auf den Tisch zu legen, in der Hoffnung, dass die meisten nicht einfach ein Abonnement abschließen, es wieder kündigen und dann ein neues abschließen, wenn die großen Spiele herauskommen. Wahrscheinlich wissen sie aber, dass die Mehrheit der Leute das einfach nicht tun wird.