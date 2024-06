Destiny 2: The Final Shape Raid Erscheinungsdatum

Die Raids in Destiny sind die Krönung des gesamten Spielerlebnisses, in denen man die schwierigsten Bosse und einige der komplexesten Mechaniken und Rätsel meistern muss. Da The Final Shape eine zehnjährige Geschichte abschließt, ist der Raid eine der am meisten erwarteten Aktivitäten.

Aber wann können wir uns auf The Final Shape Raid freuen? Im Folgenden beantworten wir diese brennende Frage und verraten dir sowohl das Datum als auch die Uhrzeit, zu der Salvation’s Edge verfügbar sein wird.

Destiny 2: The Final Shape Salvation’s Edge Raid Veröffentlichungstermin und Uhrzeit

Das Datum, an dem du Salvation’s Edge, den neuen Raid in The Final Shape, spielen kannst, ist etwas früher als du vielleicht denkst. Statt eine Woche zu warten, wie es bei früheren Erweiterungen der Fall war, wird er bereits drei Tage nach der Veröffentlichung des DLCs verfügbar sein, also am 7. Juni 2024 um 10 Uhr PT/6 Uhr BST.

Obwohl man meinen könnte, dass die meisten Guardians es kaum erwarten können, so schnell wie möglich in den Raid zu starten, stieß diese Änderung des Zeitplans auf Widerstand.

Es wurde bemängelt, dass nicht genügend Zeit zur Verfügung steht, um die richtigen Powerlevel zu erreichen und dass der Abstand zwischen dem Abschluss der Kampagne und dem Endgame-Content einfach nicht groß genug ist.

Da die Server von Destiny 2 nach der Veröffentlichung der Erweiterung komplett zusammengebrochen sind, haben sich die oben genannten Bedenken noch verstärkt, da viele Spieler/innen schon Stunden nach der Veröffentlichung nicht mehr in das Spiel einsteigen konnten.

Diese Reaktionen kommen vor allem von Hardcore-Destiny-Spieler/innen, die den Raid innerhalb der ersten 24 Stunden abschließen wollen, um die damit verbundenen besonderen Belohnungen zu erhalten. Die meisten Spieler/innen werden jedoch dankbar sein, dass sie Salvation’s Edge ausprobieren können.

Wann auch immer du dich in den The Final Shape Raid stürzt, eines ist sicher: Es wird eine Spielerfahrung sein, an die du dich noch lange erinnern wirst.