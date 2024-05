Das neue Batman: Arkham’s Shadow kommt für die Meta Quest 3

Batman: Arkham’s Shadow, das neueste Abenteuer der jahrzehntealten Batman: Arkham-Reihe, wird Ende 2024 auf dem Meta Quest 3 VR-Headset erscheinen, so eine offizielle Ankündigung des Geräteherstellers.

“Das Böse schleicht durch die Straßen. Gotham City ist in Gefahr. Und du bist der Einzige, der sie retten kann”, heißt es in der Oculus-Werbung. Das Spiel wird exklusiv bei Meta Quest erhältlich sein. Ein Cinematic Trailer wird am 7. Juni um 17 Uhr EDT während des Summer Game Fest 2024 erwartet. Batman:” Arkham’s Shadow wird von Camouflaj und Oculus Studios in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Comics entwickelt.

Batman: Arkham Shadow exklusiv für VR

Die Batman-Videospiele der Arkham-Reihe gehören zu den besten Spielumsetzungen des Dark Knight. Seit Batman: Arkham Asylym von Rocksteady Games aus dem Jahr 2009 zeigt die Serie den Niedergang der Beziehung zwischen dem Joker und Batman von der Enge des Arkham Asylum bis hin zu den weitläufigen Straßen von Gotham in den späteren Teilen des Spiels.

Der Ankündigungstrailer von Arkham Shadow enthält viele visuelle Hinweise, wie z. B. einen Ansturm von Nagetieren und eine bestimmte Maske in der Gosse.

Dies deutet auf einen Batman-Bösewicht hin, der gleichbedeutend mit dem Ungeziefer ist, das die Straßen und Gefängniszellen von Blackgate heimsucht. Otis Flannegan, der Rattenfänger. Wenn du zur Arkham-Trilogie zurückkehrst, kannst du das Rätsel “Der Rattenfänger brauchte mehr als seinen Charme, um seine Armee zu führen” lösen, indem du Flanegans Maske und Handschuhe in einem Lüftungsschacht findest.

“Er ist in der Lage, innerhalb des Gefängnisses ebenso viel Schaden anzurichten wie außerhalb, indem er seine treuen Haustiere benutzt, um Nachrichten zu übermitteln und Materialien durch das Labyrinth der Lüftungsschächte zu transportieren, die sich durch das riesige Gefängnis schlängeln”, heißt es in seinen Fallnotizen, die im Originalspiel Arkham zu finden sind.

Offiziell wurde noch nichts über den Bösewicht veröffentlicht, außer dem Video-Trailer, in dem der Dark Knight mit seinem Umhang in der Egoperspektive durch die nächtliche Luft navigiert.

Batman: Arkham VR, das 2017 veröffentlicht wurde, war die vorherige VR-Version von Bruce Waynes Selbstjustiz, so dass dies die erste Rückkehr zu diesem Setting seit einiger Zeit ist.

Es bleibt abzuwarten, ob der Rattenfänger der Hauptbösewicht des Spiels sein wird, aber alles deutet darauf hin, dass der Kampf gegen die Nager in der dunklen Nacht von Gotham in VR über Meta Quest 3 stattfinden wird.

Warner Bros. hofft, dass diese Interpretation des DC-Universums nach dem Misserfolg von Suicide Squad: Kill the Justice League besser ankommt. Wie wir berichteten, zwang das Spiel Sony zu Rückzahlungen für den vermeintlichen AAA-Titel.

Bild: Meta.