Das iPhone 17 könnte eine neue Display-Technologie erhalten, die Sonnenlicht abschirmt

Berichten zufolge könnte das iPhone 17 mit einer Display-Funktion ausgestattet sein, die Reflexionen und den Großteil des Sonnenlichts abhält – ein Problem, welches vielen Apple-Nutzern bekannt sein sollte.

iPhone-Nutzer haben sich immer wieder darüber beschwert, dass der Bildschirm nicht richtig einsehbar ist, wenn er zu hell ist. Obwohl sich die Bildschirmhelligkeit des Geräts automatisch an die Umgebung anpasst, sorgt eine konstante Änderung dieser Einstellung dafür, dass die Batterie zu schnell leer wird.

Es gibt nun aber Spekulationen, dass der Technologiegigant versucht, die Nutzung des iPhones bei Sonnenschein zu verbessern. Wie MacRumors unter Berufung auf eine Quelle auf der chinesischen Social-Media-Website Weibo berichtet, wird das iPhone 17 im kommenden Jahr mit einem entspiegelten Display ausgestattet sein. Dies soll kratzfester sein als Apples Ceramic Shield, das bei den iPhone 15-Modellen zum Einsatz kommt.

Zudem behauptete Leaker Instant Digital am Dienstag, den 19. März, dass das äußere Glas des iPhone 17 eine “superharte Antireflexionsschicht” haben werde, die “kratzfester ist, als man denkt”. Der Nutzer fügte hinzu, dass die Beschichtungsanlage kürzlich an die chinesische Lieferkette geliefert wurde, aber nicht früh genug, um in der kommenden iPhone 16-Serie in diesem Jahr enthalten zu sein.

“Ceramic Shield” bezieht sich auf eine glaskeramische Substanz, die im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Corning und Apple entwickelt wurde. Apple behauptet, dass das Ceramic Shield des iPhone 15 das widerstandsfähigste Smartphone-Glas auf dem Markt ist.

Corning Gorilla Armor, welches bereits im Samsung Galaxy S24 Ultra zur Geltung kommt, hat ähnliche Eigenschaften. Das Unternehmen behauptet, dass es Reflexionen im Vergleich zu herkömmlichen Glasoberflächen um 75 Prozent reduziert und resistent gegen Mikrokratzer ist, die sich im Laufe der Zeit auf anderen Glasarten ansammeln.

Gorilla Glass ist ein langjähriger Zulieferer von Apple und wird für eine Vielzahl von Apple-Produkten verwendet. Im Jahr 2021 kündigte Apple eine Investition von insgesamt 495 Millionen US-Dollar an, um die Forschungsanstrengungen von Corning zu unterstützen, die sich auf hochmoderne Glastechnologien konzentrieren.

Apple will in einem schrumpfenden Markt wachsen

Wie Patently Apple berichtet, hat das Unternehmen ein adaptives Außendisplay entwickelt, das 90 Prozent des hellen Lichts abschirmt. Das US-Patent- und Markenamt hat das Patent offenbar erteilt, wodurch das Telefon mit einem verstellbaren Element ausgestattet werden kann, das Sonnenlicht blockiert.

Und dennoch: Trotz dieser Fortschritte rechnet ein prominenter Apple-Analyst mit einem deutlichen Rückgang der iPhone-Verkäufe in diesem Jahr. Ein Analyst von Barclays sagte im Januar, dass nichts Einzigartiges an der iPhone 16-Serie dazu beitragen werde, die sinkende Nachfrage nach dem Gerät umzukehren.

Der Analyst Ming-Chi Kuo ist sich sicher, dass die Lieferungen von “wichtigen Halbleiterkomponenten” bereits um 15 Prozent zurückgegangen sind, was auf einen Rückgang der iPhone 15-Lieferungen auf 200 Millionen schließen lässt. Kuo fügt hinzu: “Apple könnte 2024 den stärksten Rückgang unter den großen globalen Mobiltelefonmarken verzeichnen”.

Bildquelle: Canva