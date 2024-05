Call of Duty Black Ops Gulf War – Spekulationen zum Erscheinungstermin, Plattformen, Zombies und Co.

Es ist wieder soweit – die nächste Iteration von Call of Duty ist auf dem Weg und wir kehren zu Black Ops zurück. Nach vier Jahren Abstinenz werden sich die Fans des Black Ops-Teils des beliebten Ego-Shooters freuen, der wieder in einer anderen Zeit spielt.

Um Sie über Call of Duty Black Ops Gulf War auf dem Laufenden zu halten, verraten wir euch den voraussichtlichen Erscheinungstermin, für welche Plattformen es erscheinen wird und ob das klassische Zombiespiel dieses Mal zurückkehrt. Lesen Sie weiter und erfahren Sie alles, was wir wissen.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch kein Release-Datum für Call of Duty Black Ops Gulf War, aber da es sich um ein CoD-Spiel handelt, ist es ziemlich einfach, das Release-Fenster zu erraten. Wir gehen davon aus, dass Call of Duty Black Ops Gulf War wie viele andere Black Ops-Titel vor ihm im November 2024 erscheinen wird.

Black Ops 1, 2 und 3 kamen alle Anfang November auf den Markt, wobei 4 mit seiner Veröffentlichung im Oktober die einzige Ausnahme bildet. Selbst wenn man zu Treyarchs früheren Titeln zurückblickt – World at War zum Beispiel wurde ebenfalls im November veröffentlicht. Es scheint also eine Tendenz zu geben, diesen Monat als Sprungbrett zu nutzen.

Wenn das Spiel fertig ist und Activision noch ein paar Verkäufe vor dem Weihnachtsgeschäft machen will, könnte es sein, dass wir eine Veröffentlichung im Oktober sehen, aber nur, wenn das Spiel gut in das Gesamtbild passt.

Es gibt noch keine offizielle Ankündigung für welche Plattformen Call of Duty Black Ops Gulf War erscheinen wird, aber es ist sehr sicher, dass es für PS5, Xbox Serie X|S und PC erscheinen wird.

Interessanterweise gibt es jedoch Hinweise darauf, dass Gulf War auch für die Konsolen der vorherigen Generation – PS4 und Xbox One – erscheinen könnte. Obwohl Call of Duty ein Synonym für die Veröffentlichung auf allen verfügbaren Plattformen ist, wird es interessant sein, ein neu veröffentlichtes Spiel mit hoher Wiedergabetreue auf diesen Konsolen zu sehen, da diese Konsolen und ihre Technologie bereits veraltet sind.

Looks Like Call Of Duty Black Ops Gulf War Is Going To Ship On Last Gen Consoles Too, It Will Be The Longest Time For Call Of Duty Title To Still Ship On Last Gen Consoles Into A Generation Ever:

• PlayStation 3/Xbox 360: 3 Years, 3 Call Of Duty Titles

• PlayStation 4/Xbox… pic.twitter.com/KITmSjuFDq

— @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) April 11, 2024