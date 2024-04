Blizzard nimmt seine Geschäftsbeziehung mit NetEase wieder auf

Der bekannte Spieleentwickler Blizzard Entertainment hat eine neue Vereinbarung mit dem chinesischen Technologieunternehmen NetEase bekannt gegeben. Mehr als ein Jahr nachdem die beiden Unternehmen ihre Partnerschaft beendet hatten, ist dies ein großer Schritt!

Das bedeutet, dass die Spiele von Blizzard diesen Sommer wieder in China erhältlich sein werden. Damit endet eine Phase der Unsicherheit, die Ende 2022 begann.

Die beiden Unternehmen teilten mit, dass im vergangenen Jahr kontinuierlich Gespräche geführt wurden, um die Spiele von Blizzard wieder nach China zu bringen. Die Freude ist groß, denn in der Ankündigung von Blizzard heißt es, dass es den beiden Unternehmen gelungen sei, „sich auf einen Weg zu einigen, um die Spielerinnen und Spieler auf dem chinesischen Festland wieder zu unterstützen”. Details zur Vereinbarung wurden noch nicht bekannt gegeben, aber die Vorfreude ist schon jetzt riesig! Auch das chinesische Publikum dürfte diesen Schritt begrüßen, da es seit Anfang 2023 nicht mehr in der Lage war, die Spiele von Blizzard zu spielen.

Damals scheiterten NetEase und Blizzard an einem Deal, der das chinesische Unternehmen zum offiziellen Partner von Blizzard in China gemacht hätte. Damit waren Spiele wie World of Warcraft, Overwatch, StarCraft und Hearthstone in China – einem der größten Märkte für Spiele und Esports – nicht mehr verfügbar.

Es war eine durchaus turbulentes Ende der über 14-jährigen Beziehung zwischen NetEase und Blizzard. Im Zuge dessen bezeichnete NetEase-Chef Simon Zhu eine namentlich nicht genannte Person bei Blizzard öffentlich als „Idiot”.

Zwischenzeitlich wurde Activision Blizzard in einem 68,7 Milliarden Dollar (~50,5 Milliarden Pfund) schweren Deal, der seit Januar 2022 läuft, vom Technologieriesen Microsoft übernommen.

Doch damit nicht genug: Laut der Vereinbarung wird NetEase auch eine Partnerschaft mit Blizzards neuer Muttergesellschaft eingehen, um „neue NetEase-Titel auf Xbox-Konsolen und andere Plattformen zu bringen”.

Der Deal bringt neue Möglichkeiten

William Ding, Chief Executive Officer und Director von NetEase, zeigte sich bereits jetzt hocherfreut: „Wir feiern unsere Zusammenarbeit und freuen uns darauf, das nächste Kapitel aufzuschlagen, das auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt basiert. Im Dienste unserer User in dieser einzigartigen Community, die wir gemeinsam aufgebaut haben”.

„Wir können es kaum erwarten, euch ein noch aufregenderes und kreativeres Spielerlebnis zu bieten! Wir freuen uns auf die Synergieeffekte, die sich aus unserer Zusammenarbeit ergeben werden, um einer breiten Community die Freude am Spielen zu vermitteln”.

Nach Aussage der beiden Partner werden die Spiele „in diesem Sommer” nach China zurückkehren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Unterbrechung in der Verfügbarkeit der Spiele auf die eSports-Szenen im Land der Mitte ausgewirkt hat. Immerhin haben Titel wie Overwatch nun mehr Konkurrenz, nachdem VALORANT bereits seit 2023 in China erhältlich ist.