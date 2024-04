Battlefield-Franchise wird um ein viertes Studio erweitert, da Battlefield 2042 Season endet

An der Battlefield-Franchise von Electronic Arts arbeiten mittlerweile vier Studios; das jüngste ist Motive, das 2023 das Remake von Dead Space und 2020 Star Wars Squadrons entwickelt hat. Mit dieser Ankündigung wird jedoch auch bestätigt, dass die siebte Saison der Inhalte von Battlefield 2042 die letzte sein wird.

Patrick Klaus, der Geschäftsführer von Motive, gab die Änderungen am Dienstag in einer Erklärung bekannt. Motive schließt sich DICE, Criterion und Ripple Effect als Teams unter Respawn Entertainment-Gründer Vince Zampella an, um den altgedienten Shooter wiederzubeleben.

Klaus sagte, dass das Ende der saisonalen Inhalte nicht bedeutet, dass jegliche Unterstützung für Battlefield 2042 vorbei ist. “Wir werden das Spiel weiterhin mit neuen Herausforderungen, Events, Modi und natürlich mit laufenden Wartungsarbeiten unterstützen”, schrieb er, “aber wir werden keine offiziellen Saisons mehr anbieten.”

Die jüngste Saison von Battlefield 2042, “Turning Point”, wurde letzten Monat veröffentlicht. Die erste Saison, Zero Hour, wurde auf den Sommer 2022 verschoben. Das Spiel kam im November 2021 auf den Markt und war das am schlechtesten bewertete Spiel der 22 Jahre alten Serie, wobei die Reaktionen der Fans weitaus enttäuschter waren als die der Kritiker.

Battlefield 2042 wurde bei der Veröffentlichung von zahlreichen Fehlern geplagt, so dass die Entwickler innerhalb von drei Wochen zwei schnelle Patches herausbringen mussten. Dies sowie die Verzögerung des Battle Pass und das Fehlen einer Multiplayer-Anzeige bis zum darauffolgenden Frühjahr führten zu einem dramatischen Rückgang der Spielerzahlen.

Zampella wurde nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung von Battlefield 2042 eingestellt, ein weiteres Zeichen dafür, dass Electronic Arts eine Franchise in ernsten Schwierigkeiten sah. Die Umstrukturierung kostete auch den DICE-Geschäftsführer Oskar Gabrielson seinen Job.

Was ist mit dem Iron-Man-Videospiel?

In einer separaten Ankündigung auf der Studio-Website von Motive berichtete Klaus über das Iron-Man-Projekt von Motive, für diejenigen, die sich Sorgen machen, dass die Aufgaben in Battlefield dieses Projekt beeinträchtigen könnten. “Das Team hat in diesem Jahr hervorragende Fortschritte gemacht, einen wichtigen internen Meilenstein erreicht und eine solide Grundlage für die kommende Reise geschaffen”, schrieb Klaus. “Iron Man ist eine wichtige Priorität für Motive, und ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die wir bisher geleistet haben.”

Klaus wies darauf hin, dass das Team, das an Iron Man arbeitet, von dem für Battlefield getrennt ist, und dass letzteres erweitert wird, um seine neuen Aufgaben zu erfüllen.

Das Iron Man-Spiel, an dem Motive arbeitet, wurde 2022 angekündigt; damals hieß es, es befinde sich in der Vorproduktion. Ausführender Produzent des Projekts ist Olivier Proulx, der 2021 als Produzent an Marvel’s Guardians of the Galaxy für Eidos Montreal sowie an Marvel’s Avengers 2020 für Crystal Dynamics beteiligt war.

