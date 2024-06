AC Valhalla: Die “Faravid ist ehrenhaft” oder “Faravid plant einen Angriff” Optionen erklärt

In Assassin’s Creed Valhalla kommt es immer wieder vor, dass ihr euch für ein Gespräch entscheiden müsst, das den Ausgang der Quest beeinflusst, die ihr gerade abschließen wollt.

Dies ist definitiv in der Questreihe “Road to Hamartia” der Fall, in der ihr die Wahl habt, Halfdan Faravid zu sagen, dass er einen Angriff plant, oder ob er ehrenhaft ist.

Was passiert, wenn ihr euch für eine der beiden Optionen entscheidet, werden wir im Folgenden besprechen, damit ihr eure Strategie entsprechend planen könnt.

Faravid ist ehrenhaft oder Faravid plant einen Angriff: Was ist die beste Option?

Wenn ihr das Abenteuer „Der Weg nach Hamartia“ in Donecaestre beginnt, werdet ihr direkt von Halfdan ins kalte Wasser geworfen, der euch aushorcht, was Faravid vorhat.

Nach dem anfänglichen Gespräch werden euch zwei Optionen bezüglich Faravids Angriff präsentiert – Faravid plant einen Angriff und Faravid ist ehrenhaft.

Natürlich möchtest du für dich selbst die richtige Entscheidung treffen, deshalb hier die Ergebnisse der beiden Optionen:

Faravid plant einen Angriff

Wenn du dich entscheidest, die Wahrheit darüber zu sagen, dass Faravid hinter Halfdans Rücken einen Angriff auf die Pikten plant, wird Halfdan deine Ehrlichkeit zur Kenntnis nehmen.

Halfdan wird dich dann bitten, Faravid im Auge zu behalten und seine Lügen aufzudecken.

Faravid ist ehrlich

Wenn du dich in dieser Angelegenheit auf Faravids Seite stellst und dem Grafen sagst, dass Faravid ehrenhaft ist, wirst du Halfdan erklären, dass du schon oft gegen Faravid gekämpft hast und ihm vertrauen kannst.

Halfdan wird dir leider nicht glauben und behaupten, dass Faravid dich betrogen hat.

Er wird dich bitten, Faravid im Auge zu behalten.

Was ist das Beste?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Ergebnis unabhängig von der gewählten Option dasselbe ist: Halfdan sagt euch, dass ihr Faravid im Auge behalten sollt.

Dem Jarl von dem Überfall zu erzählen, ist technisch gesehen die bessere Option, wenn ihr das Spiel wahrheitsgetreu spielen wollt, aber wenn ihr kein Rollenspiel spielt, haben beide Optionen keine Nachteile.

In Assassin’s Creed Shadows kann man nach dem Durchspielen von Valhalla nach Japan reisen, wo es zwei Protagonisten gibt, was möglicherweise erweiterte Dialogoptionen eröffnet.