YouTube erprobt neue Wege im Kampf gegen Adblocker

In seinem anhaltenden Kampf gegen die weit verbreitete Nutzung von Adblockern auf seiner Website erprobt YouTube neue Techniken, um Anwendungen von Drittanbietern zu blockieren, die es Nutzern ermöglichen, Werbung in Videos zu überspringen.

Die weltweit beliebteste Video-Sharing-Plattform experimentiert Berichten zufolge mit serverseitiger Anzeigeninjektion (SSAI), so ein Beitrag eines populären Adblockers auf X.

Dadurch wird es für Adblocker sehr viel schwieriger, den Nutzern ein werbefreies Erlebnis zu bieten.

In dem Beitrag von SponsorBlock heißt es: “YouTube experimentiert derzeit mit serverseitiger Werbeeinblendung. Das bedeutet, dass die Werbung direkt in den Videostream eingefügt wird”.

YouTube is currently experimenting with server-side ad injection. This means that the ad is being added directly into the video stream.

This breaks sponsorblock since now all timestamps are offset by the ad times.

— SponsorBlock (@[email protected]) (@SponsorBlock) June 12, 2024