Wie bekommt man den Golden Braid Talisman in Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

In Shadow of the Erdtree gibt es eine Reihe neuer Gegenstände, die euch im Reich der Schatten helfen.

Golden Braid ist sicherlich einer davon, da sie die Negation von heiligem Schaden um ein Vielfaches erhöht. Einige behaupten, dass sie einer der besten Talismane für den Endboss des DLCs sein könnte.

Im Folgenden verraten wir euch, wo genau ihr den Talisman der Goldenen Flechte im Elden-Ring finden könnt, um eure Heiligschaden-Negation zu erhöhen und die in diesem Gebiet starken Bosse zu besiegen.

Wo finde ich den Talisman Golden Braid in Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

Der Talisman Golden Braid ist natürlich in Shadow of the Erdtree versteckt und man muss im DLC ziemlich weit kommen, um ihn zu finden.

Ihr müsst nämlich einen Teil des nordöstlichen Teils der Karte namens Scaduview freischalten, wofür ihr einige Voraussetzungen erfüllen und eine Geste ausführen müsst.

Zuerst müsst ihr die Geste im Dorf Bonny abholen, das sich direkt östlich der Ruinen von Moorth befindet.

Sobald ihr im Dorf Bonny angekommen seid, begebt euch an den oberen Rand des Gebietes, wo ihr von einer knienden, kopflosen Figur die Geste der O-Mutter erhalten könnt.

Ausgerüstet mit dieser Geste müsst ihr nun das gesamte Gebiet von Shadow Keep durchqueren. Nehmt ihr die Ruinen von Moorth als Ausgangspunkt, müsst ihr nur direkt nach Norden gehen, um dorthin zu gelangen.

Der Shadow Keep ist ein bisschen wie ein Labyrinth, aber dank der verschlungenen Balken und Leitern werdet ihr euren Weg finden.

Wenn man es geschafft hat und die entsprechenden Aufzüge hinuntergefahren ist, kommt man zu einer Öffnung, die wie ein großes Feld aussieht. Hier befindet sich der Schattenturm, der Ort der Gnade am Hintertor, wo man sich ausruhen kann.

Draußen steht der Endgegner Commander Gaius, verlassen Sie ihn also nicht, es sei denn, Sie wollen gegen ihn kämpfen. Dreht euch stattdessen um 90 Grad und betretet den Raum zu eurer Rechten.

Am Ende des Raumes findet man eine Statue und ein Scadutree-Fragment.

Wenn ihr das Scadutree-Fragment eingesammelt habt, benutzt die O-Mutter-Geste an derselben Statue und ein geheimer Pfad hinter der Statue wird enthüllt, der den Scadutree öffnet.

Geht durch das Blumenfeld in der Nähe des Schamanendorfes und haltet Ausschau nach einem großen Baum, in dessen Stamm sich eine kleine Statue und das befindet, weswegen ihr hergekommen seid – der Talisman Golden Braid.