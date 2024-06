Was ist die Cara-App und nutzt sie KI?

Immer mehr Künstler wechseln von Meta zu Cara, einer neuen App, die KI-generierte Inhalte und die Verwendung von Kunstwerken für das KI-Training verboten hat. Der Wechsel folgt auf Vorwürfe, Meta habe ihre Kunstwerke für das Training von KI-Modellen verwendet. Als Reaktion darauf haben Künstlerinnen und Künstler begonnen, sich in den sozialen Medien zu mobilisieren und Botschaften und Modelle zu teilen, um ihren Protest auszudrücken.

Instagram ist seit langem eine wichtige Plattform für Künstler, um ihre Werke zu präsentieren und Aufmerksamkeit zu erregen. Die Muttergesellschaft Meta ist jedoch in die Kritik geraten, weil sie diese Kunstwerke angeblich für das Training ihres KI-Modells verwendet.

Ein Meta-Manager gab im Mai bekannt, dass das Unternehmen öffentliche Instagram-Posts als potenzielles KI-Trainingsmaterial betrachte. Kurz darauf, im Juni, teilte Meta seinen europäischen Nutzern mit, dass ihre Beiträge ab dem 26. Juni für das KI-Training verwendet würden, ohne dass sie die Möglichkeit hätten, sich dagegen zu entscheiden – obwohl Nutzer mit Wohnsitz in der EU gegen die Verwendung ihrer Daten Widerspruch einlegen können.

Infolgedessen stieg die Zahl der Cara-Nutzer innerhalb einer Woche von weniger als 100 000 auf 700 000 Profile, was die App an die Spitze der App-Store-Rangliste katapultierte.

Das Verhältnis zwischen Online-Erstellern und KI-Unternehmen wird immer angespannter. Derzeit sind die meisten Inhalte, die öffentlich im Internet geteilt werden, für KI-Entwickler frei zugänglich. Dies gibt Anlass zu der Befürchtung, dass KI die Urheber der ursprünglichen Inhalte, darunter Schriftsteller, Musiker und bildende Künstler, verdrängen könnte.

Cara ist eine Social-Networking-Anwendung für Kreative, die es Künstlern ermöglicht, ihre Arbeit, Memes oder persönliche Gedanken in Textform zu teilen. Sie ähnelt bekannten Plattformen wie X (ehemals Twitter) und Instagram und ist sowohl als mobile Anwendung als auch über den Browser zugänglich.

Die Fotografin Jingna Zhang hat Cara zusammen mit einer Gruppe von Ingenieuren und Mitarbeitern entwickelt. Das Team hat sich nach eigenen Angaben verpflichtet, auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben und sich für die Rechte der Künstler einzusetzen. Sie sagen: „Die Zukunft der Kreativwirtschaft erfordert ein differenziertes Verständnis und Unterstützung, um Künstlern und Unternehmen zu helfen, sich zu vernetzen und zusammenzuarbeiten“. Sie fügen hinzu, dass sie „die Kluft überbrücken und eine Plattform schaffen wollen, die wir als Kreative selbst nutzen möchten“.

In einem Beitrag auf X sagte der Gründer Zhang: „Es gibt eine große Kluft zwischen der Tech- und der Kunst-Community, und ich verbringe viel Zeit damit, darüber nachzudenken, wie wir uns gegenseitig besser verstehen können.

„Ein Produkt zu entwickeln ist ein bisschen wie Kunst zu machen. Ich glaube nicht, dass es jedem gefallen muss, aber solange ich etwas mache, das mir gefällt, denke ich, dass es da draußen Leute gibt, die das Gleiche mögen. Und wir würden unsere Gemeinschaft zusammen finden”, fügt sie hinzu.

