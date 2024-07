USA Päsidentschafts-Debatte: Warum war Krypto kein Thema?

Die erste Generaldebatte für die US-Präsidentschaftswahlen 2024, die am Donnerstag in Atlanta, Georgia, stattfand, behandelte keine Kryptowährungsthemen, was Branchenbeobachter enttäuschte.

Die CNN-Moderatoren Jake Tapper und Dana Bash führten durch das 90-minütige Duell zwischen dem amtierenden Präsidenten Joe Biden und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Während sich die Debatte um Themen wie Wirtschaft, Abtreibung, Einwanderung und Außenpolitik drehte, wurde die Technologiepolitik kaum angesprochen und digitale Vermögenswerte blieben gänzlich außen vor.

Wie in einem Bericht von CoinDesk hervorgehoben wurde, geschah dies, obwohl Kryptowährungen in der jüngsten Wahlkampfdebatte eine wichtige Rolle spielten, insbesondere nach Trumps Äußerungen zur Regulierung und seinem Versprechen, die Strafe für Ross Ulbricht umzuwandeln. Die Biden-Kampagne hat sich zu Krypto-Themen weitgehend ausgeschwiegen, obwohl seine Regierung kürzlich Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Kongress bei der Krypto-Gesetzgebung bekundet hat.

Wirtschaft nicht im Fokus

Der wirtschaftliche Teil der Debatte war kurz und konzentrierte sich auf Fragen der Inflation, der Lebenshaltungskosten und der Staatsverschuldung. Beobachter bemerkten, dass Biden aufgrund einer Erkältung gedämpft auftrat, während Trump lebhafter wirkte, aber von den Faktenprüfern genauer unter die Lupe genommen wurde.

Die Kryptoindustrie bemüht sich weiterhin um eine günstige Gesetzgebung und wiederholte ihre beträchtlichen Wahlkampfausgaben für 2022. Große Akteure wie Coinbase, Ripple und Andreessen Horowitz spendeten jeweils fast 50 Millionen Dollar an politische Aktionskomitees, die kryptofreundliche Kandidaten unterstützen.

Diese Bemühungen hatten in den Vorwahlen einen gewissen Erfolg, da von der Industrie unterstützte PACs Anzeigen gegen Kandidaten finanzieren, die als weniger Krypto-freundlich gelten. Während der Debatte gab ein Prognosemarkt auf Polymarket Trump eine Chance von 68 Prozent, die Wahl im November zu gewinnen, verglichen mit 29 Prozent für Biden.

Das Fehlen von Krypto-Diskussionen in dieser hochkarätigen Debatte verdeutlicht die anhaltende Herausforderung für die Branche, sich trotz ihrer wachsenden wirtschaftlichen und technologischen Bedeutung einen Platz im politischen Mainstream-Diskurs zu sichern.

Kryptos parteiischer Charakter

Die Regulierung von Kryptowährungen ist in den USA zu einem weitgehend parteipolitischen Thema geworden, wobei die Republikaner der Kryptoindustrie positiver gegenüberstehen als die Demokraten. Angesichts des sich zuspitzenden Präsidentschaftswahlkampfs hat Biden seinen Kurs jedoch leicht geändert.

Nachdem er sein Veto gegen einen parteiübergreifenden Krypto-Vorschlag eingelegt hatte, der darauf abzielte, das Staff Accounting Bulletin 121 (SAB 121) der Securities and Exchange Commission (SEC) aufzuheben. Nach diesem Schritt hat Bidens Kampagne ihr Engagement in der Krypto-Community verstärkt und es wird gemunkelt, dass er in Gesprächen ist, um möglicherweise Kryptowährungsspenden über Coinbase Commerce anzunehmen.