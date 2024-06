Trump verspricht mehr Unterstützung für Kryptowährungen

Donald Trump verstärkt seine Unterstützung für Kryptowährungen, indem er fordert, dass der gesamte Bitcoin künftig in den USA gemined wird.

In einem in Großbuchstaben geschriebenen Beitrag auf Trumps Plattform Truth Social erklärte der republikanische Präsidentschaftskandidat, dass das Mining von Kryptowährungen im eigenen Land “uns helfen wird, die Energieversorgung zu dominieren”.

Dies ist eine fragwürdige Behauptung, wenn man bedenkt, wie viel Energie eine Krypto-Mining-Farm vom regionalen Stromnetz benötigt, aber es ist klar, dass er versucht, eine klare Grenze zwischen seiner Kandidatur und der Regierung von Präsident Joseph R. Biden zu ziehen, die Kryptowährungen eher skeptisch gegenübersteht.

Am Dienstag traf sich Trump mit dem Bitcoin-Mining-Unternehmen CleanSpark Inc. mit Sitz im Las Vegas-Vorort Henderson (Nevada) und Riot Platforms aus Castle Rock (Colorado) südlich von Denver. Vertreter beider Unternehmen nahmen gemeinsam mit Trump an einer Veranstaltung in seinem Anwesen in Palm Beach, Florida, teil.

Führende Mining-Länder sind derzeit neben den USA China und El Salvador sowie einige Standorte in Europa.

Das Angebot an Bitcoins ist auf 21 Millionen Einheiten begrenzt. Es wird geschätzt, dass Bitcoin bis zum Jahr 2140 gemined werden kann. Laut Coingecko sind bisher 90 Prozent dieses Bestands erschlossen.

Abbildung: Ideogramm