Trump kämpft auf Bitcoin Konferenz um Krypto-Wählerschaft

Auf der Bitcoin 2024 Konferenz in Nashville, Tennessee, hielt der ehemalige Präsident Donald Trump eine Grundsatzrede.

Trump, der republikanische Präsidentschaftskandidat, nutzte die Plattform, um an die Tech-Community zu appellieren und um Wahlkampfspenden zu werben. Während der Konferenz sagte er:

Ich verspreche der Bitcoin-Community, dass an dem Tag, an dem ich vereidigt werde, der Anti-Krypto-Kreuzzug von Joe Biden und Kamala Harris beendet sein wird … Wenn wir Krypto und die Bitcoin-Technologie nicht akzeptieren, werden es China und andere Länder tun. Sie werden dominieren, und wir können China nicht dominieren lassen. Sie machen bereits zu viele Fortschritte.

Trumps Rede konzentrierte sich stark auf die Kryptowährungspolitik und positionierte sie als parteipolitisches Thema. Er behauptete, dass er im Falle seiner Wiederwahl den SEC-Vorsitzenden Gary Gensler am ersten Tag seiner Amtszeit entlassen würde, eine Aussage, die begeisterten Applaus aus dem Publikum hervorrief. Diese Aussage steht in krassem Gegensatz zu Genslers Amtszeit, die von einer strengen Aufsicht über die Kryptoindustrie geprägt war.

Der ehemalige Präsident skizzierte mehrere kryptofreundliche Initiativen, die er im Falle seiner Wahl verfolgen würde. Dazu gehörte, die USA zum globalen Zentrum für Kryptowährungen zu machen, alle Bitcoins in Regierungsbesitz als „nationale Bitcoin-Reserve“ zu behalten, ein präsidiales Beratungsgremium für Bitcoin und Kryptowährungen einzurichten und Kraftwerke zur Unterstützung des Krypto-Minings zu entwickeln, wobei er die Nutzung fossiler Brennstoffe hervorhob.

Trumps aktuelle Liebe für die Kryptowährung ist eine Umkehrung seiner Haltung aus dem Jahr 2021, als er Bitcoin als „Betrug am Dollar“ bezeichnete. Er wies auch darauf hin, dass seine Kampagne 25 Millionen Dollar an Spenden erhalten habe, seit er vor zwei Monaten Zahlungen in Kryptowährungen akzeptierte.

Andere politische Persönlichkeiten traten bei der Veranstaltung auf, darunter die republikanischen Senatoren Tim Scott und Tommy Tuberville sowie die demokratischen Abgeordneten Wiley Nickel und Ro Khanna. Der unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. sprach ebenfalls auf der Konferenz.

Trumps Auftritt bei Bitcoin 2024 spiegelt die wachsende Unterstützung seiner Kampagne durch einige führende Technologieunternehmen wider, darunter Tesla-Chef Elon Musk und die Krypto-Unternehmer Cameron und Tyler Winklevoss.

Während Trump die derzeitige Regierung als „kryptofeindlich“ darstellte, versicherte der demokratische Kongressabgeordnete Wiley Nickel, dass Vizepräsidentin Kamala Harris einen „zukunftsorientierten Ansatz für digitale Vermögenswerte und die Blockchain-Technologie“ verfolge.

Dieses Ereignis unterstreicht die wachsende politische Bedeutung der Kryptowährungspolitik bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen.

Kamala Harris und die Demokraten reagieren auf Krypto

In einem strategischen Schritt, um die angespannten Beziehungen zu reparieren, hat das Team von Vizepräsidentin Kamala Harris einen Dialog mit wichtigen Akteuren des Kryptowährungssektors begonnen. Ziel ist es, die Haltung der Demokratischen Partei zu digitalen Vermögenswerten neu zu definieren und einen kollaborativen Ansatz zu fördern.

Die Financial Times berichtet, dass Harris’ Berater Vertreter von Branchenführern wie Coinbase, Circle und Ripple Labs kontaktiert haben. Die Initiative kommt zu einer Zeit, in der die Krypto-Community zunehmend den republikanischen Kandidaten Donald Trump unterstützt, was die wachsende Unzufriedenheit mit der Krypto-Politik der aktuellen Regierung widerspiegelt.

Diese Initiative folgt einem Brief von demokratischen Gesetzgebern und Kandidaten für 2024, in dem die Partei aufgefordert wird, ihren Ansatz gegenüber digitalen Vermögenswerten zu überdenken. Harris’ Team betont, dass es bei diesen Bemühungen nicht in erster Linie darum geht, sich Wahlkampfspenden zu sichern, sondern vielmehr darum, einen konstruktiven Dialog zu etablieren, um sinnvolle Regulierungen zu entwickeln.

Dieser Schritt ist Teil einer umfassenderen Strategie, das Image der Demokratischen Partei unter Wirtschaftsführern zu verbessern und dem Eindruck einer wirtschaftsfeindlichen Haltung entgegenzuwirken. Die Harris-Kampagne zielt darauf ab, eine „pro-business, responsible business“-Botschaft zu vermitteln.