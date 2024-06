Tetris wird 40 – Happy Birthday!

Tetris, das bahnbrechende Spiel für den Nintendo Game Boy und viele andere Plattformen, das von Alexey Pajitnov entwickelt wurde, feiert offiziell seinen 40. Geburtstag, so The Tetris Company.

Obwohl das Datum, an dem die erste spielbare Version des Puzzle-Klassikers auf den Markt kam, umstritten ist, gibt The Tetris Company, die von Pajitnov und dem niederländischen Unternehmer Henk Rogers gegründet wurde, den 6. Juni 1984 als Geburtstag des Spiels an, was bedeutet, dass es heute 40 Jahre alt ist.

In einem sehenswerten Video aus dem Jahr 2018 datiert der Spielehistoriker Norman Caruso die spielbaren Anfänge des Spiels auf 1984.

Tetris wurde 2015 erstmals in die World Video Game Hall of Fame im Strong National Museum of Play in Rochester, N.Y., aufgenommen. Das Spiel wurde zunächst von Pajitnov auf dem in der Sowjetunion hergestellten Electronika 60 entwickelt, später auf die damaligen IBM Personal Computer portiert und schließlich als Starttitel für den Gameboy verwendet, als dieser 1989 auf den Markt kam. Laut Guinness World Records ist Tetris mit Versionen für 65 verschiedene Plattformen das am häufigsten portierte Videospiel aller Zeiten.

Wo kann man Tetris heute spielen?

Die ursprüngliche ASCII-Version des Spiels kann im Internet auf der offiziellen Tetris-Website gespielt werden. Die Geschichte besagt, dass Rogers und Pajitnov das süchtig machende Spiel in den letzten Tagen der Sowjetunion hinter den Eisernen Vorhang schmuggelten und es Nintendo als Basisspiel für den Gameboy anboten, als diese Plattform auf den Markt kam.

Nach rund sieben Jahren der Veröffentlichung durch Nintendo gingen die Rechte an Pajitnov zurück, der 1996 zusammen mit Rogers The Tetris Company gründete, um das Spiel und seine zahlreichen Adaptionen zu verwalten und zu lizenzieren. Die Entstehungsgeschichte von Tetris wurde zu einem unerwarteten – und sehr unterhaltsamen – Spionagethriller des Kalten Krieges, der 2023 erstmals auf Apple TV Plus ausgestrahlt wurde.

„Die anhaltende Anziehungskraft von Tetris liegt in seiner Einfachheit“, sagte Maya Rogers, die Tochter von Henk Rogers, CEO der Tetris Company, in einer Pressemitteilung. “Es ist einfach zu spielen und sehr intuitiv. Die jüngste Adaption des Franchises ist Tetris 99 aus dem Jahr 2019, ein Battle-Royale-Multiplayer-Ansatz für das klassische Format.