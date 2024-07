Talk to Me Human: Vorgeschmack darauf, wie NPCs in Spielen bald aussehen

Ich bekomme eine Menge DMs auf meinen X-Account, in denen sich ständig Leute um eine Story bewerben. Ab und zu sticht einer mehr heraus als andere, was mein Interesse weckt. Ich spiele Spiele und interessiere mich sehr für KI, wie auch für Readwrite im Allgemeinen, sodass man sich schnell langweilt, wenn man hört, wie viele Unternehmen entweder sagen, dass sie KI verwenden, oder sogar noch mehr, wie “Wir verwenden keine KI! Wie können Sie es wagen?

Was wäre, wenn das Spiel KI wäre? Was wäre, wenn es eine KI wäre, die von einem Menschen namens Max programmiert wurde – zumindest glaube ich, dass er ein Mensch ist, denn nach einer Stunde Talk to Me Human bin ich mir nicht mehr so sicher wie vorher. Ein Teil von mir denkt, dass ich vielleicht mit Skynet gesprochen habe.

Bei X haben wir darüber geredet, wo wir leben, über Spielinteressen und dergleichen und die ganze Zeit über das Spiel, an dem Max gearbeitet hat, Talk to Me Human – das gerade in den Early Access gegangen ist und als “The talking your way out of it simulator” angepriesen wird!

Ob Max nun KI war oder nicht. Ich willigte ein, einen Blick darauf zu werfen, wie ich es normalerweise tue, und grub ein wenig tiefer.

Talk to Me Human bietet eine Reihe von KI-NPCs, die mit dir interagieren, je nachdem, was du antwortest. Sie sind alle KI-gesteuert und deine Freunde und Partner im Spiel. Du führst “normale” Gespräche mit ihnen und bekommst je nach dem, was du sagst, Punkte – sie sind im Grunde deine sozialen Fähigkeiten.

Wenn ich sage, dass du normale Gespräche mit ihnen führst, meine ich “Gespräche” – du sprichst in dein Mikrofon, das Spiel übersetzt deine Sprache über die KI in Text, und die KI bewertet, wie du mit dem Szenario umgegangen bist. Das ist alles ein bisschen verwirrend.

Das Spiel beginnt damit, dass deine Mitbewohnerin dir erzählt, dass deine Katze verschwunden ist und du zum Tierheim gehen musst, wo du mit deiner Katze sprichst – mit deinem Verstand – während sie miaut.

Ich werde die Handlung nicht verraten, weil du gleich nach dem Lesen dieser Zeilen deine 5 Dollar für den Early Access bezahlen wirst, um das Spiel auszuprobieren, aber der Slogan ist “ein Spiel, in dem du deine Stimme benutzt, um dich aus brenzligen Situationen zu befreien”, und das ist eine supergenaue Beschreibung dessen, was passiert! Max beschreibt die Spielmechanik wie folgt:

Begegnungen: Finde dich in unerwarteten, peinlichen und humorvollen Szenarien wieder.

Erklären: Lügen, Ablenken, Komplimente machen, Zwingen – die Möglichkeiten sind endlos. Sprich laut!

Erhalte ein Urteil: Die KI entscheidet, ob du bestanden hast oder durchgefallen bist. Du kannst es jederzeit wieder versuchen!

Das Spiel wird komplett in deinem Browser gespielt und ich empfehle dir, Chrome statt Edge zu verwenden, wenn du anfängst. Ich habe Edge verwendet, weil ich ein Rebell bin, und sobald ich Zugriff auf das Mikrofon hatte, funktionierte alles ziemlich gut. Wenn du das Spiel verlässt und dich wieder einloggst, wirst du an dem Punkt wieder aufgenommen, an dem du es verlassen hast, wodurch du dich nie gezwungen fühlst, weiterzumachen. Um ein vollständiges Verständnis davon zu bekommen, was passiert, denn ich habe keinen Zweifel daran, dass du nach diesen Worten immer noch keine Ahnung hast, schlage ich vor, dass du dir den Trailer oben ansiehst, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert. Die Sprachausgabe ist gut und die Charaktere sind glaubwürdig, auch wenn sie manchmal ein wenig roboterhaft wirken – ich meine, man denke an die NPCs in Skyrim und dann kann man diese Beschwerde im Kontext verstehen. Max erzählte mir, dass die Hälfte der Level in der EA-Version fertig sind und die Mechaniken so ziemlich das sind, was das fertige Spiel beinhalten wird, weshalb wir eigentlich nur noch auf die zusätzlichen Szenarien warten.

Ein wirklich neues Spielerlebnis

“Von Beruf ist Max ein “Natural Language Processing Researcher”, ein Informatiker mit Interesse an Spielen und künstlicher Intelligenz, der seinen bisherigen Werdegang auf seiner Website wie folgt beschreibt: “Ich habe ein Indie-Bootstrapped (selbstfinanziertes) Software-Studio gegründet. Ich nenne es Least Significant Bit. Mein Ziel ist es, kleine Stücke wunderbarer Software zu entwickeln und sie kommerziell zu verkaufen. Es kann sein, dass es komplett scheitert.

Dann würde ich mir einen normalen Job suchen. Aber ich wusste, dass ich es versuchen wollte, und ich hatte das Gefühl, jetzt oder nie. Jetzt ist es also soweit. Und vor kurzem habe ich mein erstes Produkt auf den Markt gebracht – ein Spiel! Ich glaube, es ist eine ganz neue Art von Spiel. Ich bin natürlich voreingenommen. Und wir stehen dahinter, und das, was bisher erreicht wurde, ist anders als jedes “Spiel”, das ich in den Jahrzehnten meiner Tätigkeit gespielt habe. Wenn Sie jemand sind, dem es nicht so leicht fällt, mit Menschen zu sprechen, können Sie es ausprobieren, ohne soziale Ängste zu haben. Wer einfach nur Spaß daran hat, sich mit Robotern und “Menschen” zu unterhalten, kann das auch tun. Die Möglichkeiten sind endlos, solange die KI sich selbst beherrscht. Dies ist nur ein kurzer erster Blick auf Talk to Me Human. Wir werden mit Max noch mehr darüber sprechen, wie es funktioniert, wie er es entwickelt hat und wohin es führen könnte.