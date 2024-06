Smarte Kontaktlinsen Batterie, die durch Tränen aufgeladen wird

Wissenschaftler haben eine ultradünne Batterie für intelligente Kontaktlinsen entwickelt, die durch unsere eigenen Tränen aufgeladen wird. Die Batterie ist nur 0,2 mm dick, etwa doppelt so dick wie ein menschliches Haar, und passt bequem in eine Standardkontaktlinse von 0,5 mm Dicke.

Der Wissenschaftler Lee Seok Woo erzählt, dass eine Filmszene aus „Mission Impossible“ die Idee für seine Erfindung – Batterien für intelligente Kontaktlinsen – lieferte. Im vierten Teil des Films trägt ein Agent Kontaktlinsen, die über Funktionen wie Gesichtserkennung und Augenverfolgung verfügen. Davon inspiriert, wollte Lee diese fiktive Technologie in die Realität umsetzen.

Researchers in Singapore have developed an ultra-thin battery that can be embedded onto your contact lenses.

The battery, which may even be powered by your tears, has made "Mission Impossible"-style smart contact lenses one step closer to reality. pic.twitter.com/wlp45fwtLK

