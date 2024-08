Russland prüft Legalisierung von Kryptowährungen

Die russische Staatsduma – das Unterhaus des russischen Parlaments – prüft eine Regulierung, um Kryptowährungen möglicherweise zu legalisieren.

Der Vorsitzende des Finanzmarktausschusses der Staatsduma, Anatoli Aksakow, sagte gegenüber Bloomberg, dass weitere kryptofreundliche Gesetzesentwürfe geprüft werden. Es wird erwartet, dass diese Gesetzesentwürfe bald die Zustimmung der Senatoren im Föderationsrat erhalten und dann am 1. September in Kraft treten, nachdem sie von Präsident Wladimir Putin genehmigt wurden. Er sagte:

Früher gab es Befürchtungen, dass die Legalisierung von Kryptowährungen Probleme für die Entwicklung des heimischen Marktes schaffen könnte. […] Kryptowährungen sind jedoch ein Ziel für den Einsatz und können nicht ignoriert werden.”

Will Russland mit Kryptowährungen Sanktionen vermeiden?

Russlands veränderte Haltung gegenüber Kryptowährungen folgt dem wachsenden Druck der USA, die erwägen, sekundäre Sanktionen gegen ausländische Banken zu verhängen.

Obwohl Krypto-Zahlungen in Russland derzeit verboten sind, erklärte Putin kürzlich gegenüber lokalen Beamten, dass Kryptowährungen „weltweit zunehmend als Zahlungsmittel in internationalen Transaktionen verwendet werden“. Er schlug außerdem vor, dass das Land „den Moment nicht verpassen“ sollte, um Kryptowährungen zu regulieren.

Die neue Regelung würde die Verwendung von Krypto in Russland genauso behandeln wie die Verwendung von Fremdwährungen, so Aksakov. Der Krypto-Analyst Ani Aslanyan sagte gegenüber Bloomberg, dass die lokalen Behörden in Eile seien, weil sie hofften, dass Kryptowährungen den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr verbessern würden.

Die USA werden jedoch wahrscheinlich versuchen, Russlands Versuche, die Sanktionen zu umgehen, durch die Überwachung und das gezielte Vorgehen gegen Kryptowährungsdienste und -unternehmen zu blockieren. Darüber hinaus werden die Gesetze Kryptowährungen nicht vollständig liberalisieren.

Aslanyan merkte an, dass nur große Exporteure die Bedingungen für die legale Nutzung von Kryptowährungen erfüllen würden und kleine und mittlere Unternehmen das Nachsehen hätten. So sollen Transaktionen auf diejenigen beschränkt werden, die die Coins selbst geschürft haben.

Während Russland in seinem Ungehorsam gegenüber den westlichen Mächten in Sachen Krypto nach Hilfe sucht, hat die Blockchain-Technologie das Land erst kürzlich in Bedrängnis gebracht. Wie ReadWrite bereits im Mai berichtete, hat der im Exil lebende Oppositionsführer Markierung Feygin nach dem zweifelhaften Sieg von Wladimir Putin bei den letzten Präsidentschaftswahlen in Russland eine Initiative ins Leben gerufen, die es den Russen ermöglichen soll, anonym eine „Proteststimme“ gegen Putin mittels Blockchain-Technologie zu registrieren.