Moza R3 Racing Bundle Test: Überzeugt der Controller?

Moza Racing wurde in letzter Zeit zu Recht dafür gelobt, qualitativ hochwertige Rennsimulationsgeräte zu einem Preis anzubieten, der einigen seiner anspruchsvolleren Konkurrenten ins Gesicht lacht, und hat nun angekündigt, in den Flugsimulationsmarkt einzusteigen.

Das kürzlich angekündigte R3 Race Bundle, das bereits für den PC erhältlich ist, bleibt zwar PC-kompatibel, ist aber der erste Vorstoß des Unternehmens auf den Konsolenmarkt mit eingebauter Xbox-Kompatibilität.

Wenn du damit auf deinem PC Rennen fahren willst, ist das in Ordnung, und es erweist sich als eine sehr kostengünstige Option, wenn du neu in der Rennsimulation bist oder einfach dein altes riemengetriebenes Lenkrad aufrüsten willst, das seit fast einem Jahrzehnt unter deinem Schreibtisch steht.

Schauen wir uns also an, was Moza Racing hier auf die Beine gestellt hat, ob es funktioniert hat und ob wir immer noch so begeistert sind wie damals, als wir zum ersten Mal davon gehört haben.

Was ist in der R3-Box?

Das Tolle ist, dass man alles, was man für ein Rennen braucht, in einer einzigen großen Box findet. Das Laufrad, den Radstand, die Pedale und glücklicherweise auch eine Tischklemme.

Die Klemme ist wichtig, weil es sich wahrscheinlich um dein Einsteigerfahrrad handelt, du fängst also am unteren Ende der Preisskala für so etwas an, also hast du wahrscheinlich (noch!) nicht unbedingt eine Sim-Grube oder einen Fahrradhalter, an dem du dein neues Spielzeug befestigen kannst.

Ich habe schon Schreibtischklammern gesehen, sogar an Joysticks, die sehr beweglich sind, was ärgerlich ist, aber der Klumpen geformten Stahls, den man hier bekommt, ist stabil wie ein Fels. Das Einzige, worüber man sich Sorgen machen muss, ist das, was auf dem Schreibtisch steht. Ich habe (hatte!) eine Pflanze, die prekär auf meinen Lautsprechern balanciert, die wiederum auf einem 3D-gedruckten Lautsprecherständer stehen. Auf halbem Weg zu einer Runde Assetto Corsa löste sich die Pflanze vom Lautsprecher und verursachte eine ziemliche Sauerei!

Wie auch immer, die Klammer ist ein Ass und lässt sich mit vier Schrauben und dem mitgelieferten Werkzeug leicht am Radstand befestigen.

Wer schon einmal ein ordentliches Direct Drive Rad gefahren ist, wird erstaunt sein, was Moza in die kleine R3 gepackt hat. Das Gehäuse hat ein X als Anspielung auf die Xbox, aber man kann es bequem mit einer Hand halten.

Das liegt zum Teil am cleveren Design, zum Teil aber auch daran, dass das R3 das “schwächste” Modell der Serie ist, wenn es um die Kraft geht, die das Rad beim Fahren ausübt. Selbst für einen Nicht-Elektroingenieur wie mich ist das eine zu einfache Erklärung, also lasst uns einen genaueren Blick darauf werfen.

Fakten, Infos, Nerd-Wissen

Die Radkraft wird in Nm (Newtonmeter) gemessen – ein Nm ist die Einheit des Drehmoments, wenn eine Kraft in einem Abstand von einem Meter von einem Drehpunkt senkrecht zur radialen Richtung ausgeübt wird. Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen.

Im Grunde können wir es vereinfachen, indem wir einfach sagen, dass es die Kraft ist, die man durch das Rad zurück spürt. Hier ein kurzer Blick auf die Nm-Messungen für einige der anderen Moza-Basen

R3: 3.9Nm

R5: 5.5Nm

R9: 9Nm

R12: 12Nm

R21: 21Nm

Wie man sieht, hat der R3 hier das geringste Nm von allen, aber glauben Sie mir, wenn Sie Ihr Auto um die Kurve kriegen wollen, wird es sich nicht so anfühlen, und wenn Sie durchdrehen, wird das Rad mit aller Kraft versuchen, sich aus dem Griff zu befreien. Würde in diesem Fall ein Rad mit 21 Nm den Arm nicht abreißen?

Nicht ganz, denn ein höheres Nm erlaubt es Ihnen, mehr Details auf der Straße zu spüren – Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft. Alles, was Sie in diesem Moment wirklich wissen wollen, ist, dass sich das Rad in Ihrer Hand gut anfühlt und dass die Kraft, die es ausstrahlt, erstaunlich ist.

Lektion beendet. Ich glaube, alles ist in Ordnung.

Alles zusammenbauen

Wie bereits erwähnt, sind die Pedale an der Rückseite des Lenkrads angebracht. Moza hat nicht mit Anschlüssen gespart, es gibt Anschlüsse an der Basis für eine Handbremse, ein elektronisches Armaturenbrett und einen Schaltknüppel, falls man sich in Zukunft für ein Upgrade entscheidet.

Die Pedale und der Pedalsockel sind aus Stahl. Es wird mit einem Gashebel und einer Bremse geliefert und man kann optional eine Kupplung hinzufügen. Wir haben eine angebaut, und es ist sehr einfach, die Bremse abzuschrauben, sie in die Mitte des Sockels zu schieben, dann das Kupplungspedal zu befestigen und das Kabel mit dem Anschluss an der Bremse zu verbinden. Das dauerte etwa drei Minuten.

Die Pedale verwenden Hall-Effekt-Sensoren, um festzustellen, wo sie sich gerade befinden, was für das Gaspedal, das man zweifellos auf den Boden drücken wird, in Ordnung ist, aber für die Bremse fehlt die Feinsteuerung. Auch hier kann man für wenig Geld ein Upgrade für die Präzisionsbremse kaufen, die im Grunde eine Monsterfeder ist, die den Widerstand der Bremse massiv erhöht und sie viel realistischer macht.

Das Beste an diesen beiden Upgrades ist, dass sie erschwinglich sind und man sie nicht braucht, wenn man sich zum ersten Mal mit solchen Dingen beschäftigt.

Womit wir beim Rad selbst wären. Der R3-Radstand ist mit anderen Moza-Rädern austauschbar, einschließlich einiger F1-Butterfly-Versionen und ähnlichem, und was man hier bekommt, ist eine für die Xbox modifizierte Version des E3-Rades von Moza, und die Felge wiegt hier 280 mm, was sich in mancher Hinsicht ein bisschen klein anfühlt, aber realistisch gesehen bin ich wählerisch.

Die Tasten sind aufgeräumt. Anstelle des Start-Buttons haben wir einen Xbox-Start-Button und die üblichen Xbox-Controller-Tasten wie Home und so weiter. Alle Knöpfe haben einen guten Klick. Ich war kein großer Fan des D-Pads, es fühlte sich etwas schwammig an, aber wenn ich es nur für einen kurzen Blick nach links oder rechts oder zum Navigieren durch die Menüs benutze, ist das nicht wirklich ein Problem.

Das Lenkrad ist mit der Moza Quick Release Technologie ausgestattet, was bedeutet, dass man es durch einfaches Ziehen an der Metallabdeckung von der Basis entfernen kann, um es zu verstauen. Es ist wirklich schön zu sehen, dass hier der gleiche Mechanismus wie bei den wirklich teuren Geräten verwendet wird.

Die Software

Das R3-Bundle wird am PC mit der Pit House Software von Moza gesteuert, mit der man so ziemlich alles einstellen und feinjustieren kann. Ich würde empfehlen, zumindest ein wenig Zeit damit zu verbringen, die Kurven so einzustellen, dass sie sich natürlich anfühlen.

Es gibt auch eine App für iOS und Android, die sich über Bluetooth mit dem Lenkrad verbindet und die meisten der gleichen Änderungen ermöglicht, und das ist natürlich das, was man tun muss, wenn man es für die Xbox verwendet, über das hinaus, was man mit einem einzelnen Spiel optimieren kann.

Xbox-Kompatibilität

Das bringt mich zu der Frage, wie die Xbox-Kompatibilität funktioniert, denn es ist vielleicht nicht so, wie Sie es erwarten. Der Sicherheitschip, der dafür sorgt, dass das Lenkrad von der Xbox erkannt wird, befindet sich im Lenkrad selbst und nicht in der Basis, was bedeutet, dass man das Lenkrad technisch gesehen an jeder Basis anbringen kann, auf die es passt, und die Xbox damit kompatibel macht. Sehr schön. Es gibt ein paar Einschränkungen, man braucht eine Basis, die einen Anschluss für die Pedale hat, da man die Pedale nicht direkt an die Konsole anschließen kann, aber es eröffnet einen weiteren Weg für zukünftige Upgrades.

Da das Lenkrad nur als Teil des R3-Pakets erhältlich ist, kann man es nicht einfach kaufen, um es z.B. an ein vorhandenes R12 anzuschließen, das man vielleicht am PC benutzt. Vielleicht wird es in Zukunft auch einzeln erhältlich sein.

Fazit zum R3-Paket

Lohnt es sich also? Wenn Sie a) von einem Controller oder b) von einem Logitech-Lenkrad aufrüsten, wird es Sie umhauen. Dass es nur 3,9 Nm hat, spielt keine Rolle, das Detail, das man spürt, wird einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sobald man es benutzt.

Und bis auf das Klicken der Schaltwippen ist die Bedienung fast geräuschlos. Jeder, der schon einmal neben jemandem gesessen hat, der mit einem Logitech G-Rad gespielt hat, weiß, wie laut die sind. Das Direct Drive hier ist fast geräuschlos, und das ist keine Übertreibung.

Wenn man also ein Rennspiel wie Forza auf der Xbox mit einem Lenkrad spielen will, ist das ein absolutes Muss. Für den PC ist es ein bisschen schwieriger, weil es so viele tolle Optionen gibt, viele davon von Moza selbst, aber als Einstieg in das Direct-Drive-Ökosystem kann man nichts falsch machen, vor allem, wenn man kein Geld zum Verbrennen hat.

Der R3 ist ein großartiges erstes Motorrad und in vielen Fällen ein fantastisches zweites Motorrad. Wenn du auch nur ein bisschen was für Rennsimulationen übrig hast, solltest du dir dieses Bike zulegen. Wenn du an einem Spiegel vorbeigehst und denkst, du könntest mit Verstappen mithalten, dann bist du vielleicht froh, etwas mehr Geld auszugeben, aber für die meisten Leute ist es unnötig.

Wenn man mit einem Rad in den Rennsport einsteigt und es erst einmal ausprobieren möchte, bevor man Tausende von Euro ausgibt, dann ist das R3-Paket sehr zu empfehlen.

Was kostet das R3?

Das R3-Rennlenkrad und die Pedale für Xbox und PC sind ab sofort bei Moza Racing und in Online-Shops zum Preis von 399 € erhältlich.