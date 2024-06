Mit ChatGPT HTML5-Spiele in wenigen Minuten erstellen

Von der Generierung von Bildern bis hin zu Videogeneratoren scheint sich die künstliche Intelligenz wieder einmal weiterentwickelt zu haben, da sie nun auch in der Lage ist, HTML5-Spiele zu erstellen.

Ein Spiel zu entwickeln ist keine leichte Aufgabe, selbst für diejenigen mit jahrelanger Erfahrung und Ausbildung, aber die KI hat bewiesen, dass sie kleine interaktive HTML5-Spiele in wenigen Minuten erstellen kann, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Dies hat der KI-Künstler Pierrick Chavellier festgestellt, der auf der Plattform X (früher Twitter) gezeigt hat, wie dies mit ChatGPT-4o möglich ist, und die OpenAI-Software als “verrückt” bezeichnet hat.

🔥#ChatGPT4o is insane, you can create small interactive HTML5 games in just a few minutes with no coding knowledge. 🔥

Follow these thread, and I'll show you the entire workflow I set up. pic.twitter.com/hgWEOpKgOE

— Pierrick Chevallier | IA (@CharaspowerAI) June 7, 2024