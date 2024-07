Metroid Prime 4: Beyond – Erscheinungstermin, Trailer, Plattformen und Co

Metroid Prime 4 ist schon seit einiger Zeit in Planung, doch viele hatten die Hoffnung schon aufgegeben, dass es jemals erscheinen wird, da es sich in der vermeintlichen Entwicklungshölle befand.

Doch nun gibt es einen ersten Blick in die Zukunft von Samus Aran und die Fans sind begeistert.

Hier erfahren Sie, was wir über den Erscheinungstermin von Metroid Prime 4: Beyond wissen, welche Trailer es gibt, für welche Plattformen es erscheinen wird und vieles mehr, damit Sie über die mit Spannung erwartete Fortsetzung eines Klassikers auf dem Laufenden sind.

Metroid Prime 4: Beyond Erscheinungsdatum

Nach Jahren des Wartens gibt es nun endlich einen Erscheinungstermin für Metroid Prime 4: Beyond. Es ist zwar erst 2025, aber wenigstens haben wir eine Jahreszahl, an der wir uns festhalten können.

Viele spekulieren, dass es im ersten Quartal erscheinen wird, vielleicht im März. Das wäre das perfekte Timing, um eine Lücke zu füllen, in der nicht so viele Spiele erscheinen.

Trailer für Metroid Prime 4: Beyond

Bisher gibt es nur einen offiziellen Trailer zu Metroid Prime 4: Beyond – den Ankündigungstrailer.

Dieser wurde während der Nintendo Direct im Juni gezeigt und gab uns einen guten Eindruck davon, wie die Grafik bei der Veröffentlichung aussehen könnte.

Wir haben auch einen Bösewicht gesehen, der in der Versenkung verschwunden zu sein schien – Sylux, der seit Hunters in keinem Metroid-Spiel mehr aufgetaucht ist, was eine nette Überraschung war.

Das ist wahrscheinlich etwas mehr, als die Fans erwartet hatten, da alle Informationen bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal den richtigen Titel des Spiels enthielten.

Allerdings scheint es sich um ein sehr grafikintensives Spiel zu handeln, was darauf hindeuten könnte, dass es auf einem anderen System läuft…

Metroid Prime 4: Über die Plattformen hinaus

Da Metroid Prime 4: Beyond von Nintendo veröffentlicht wird, wissen Sie wahrscheinlich bereits, dass es für die Nintendo Switch erscheinen wird.

Viele spekulieren jedoch, dass das Spiel aufgrund des voraussichtlichen Veröffentlichungsdatums auch ein Launch-Titel für die nächste Switch-Generation sein wird.

Ob das nun die Switch Pro, Switch 2 oder wie auch immer heißen wird, steht noch nicht fest, aber eines ist so gut wie sicher – man wird Beyond auf der nächsten Konsole spielen können.

Ist Metroid Prime 4: Beyond ein Open-World-Spiel?

Auch wenn der Trailer den Eindruck erweckte, dass Beyond ein Open-World-Spiel sein könnte, ist es das leider nicht.

Dennoch sollte man die Hoffnung nicht aufgeben, denn Nick Baker, Mitbegründer von XboxEra, erklärte, dass er von seinen Quellen erfahren habe, dass die Level des Spiels „riesige offene Gebiete“ seien, ähnlich wie bei Halo Infinite, wo es viel spielbaren Raum gibt, mit dem man arbeiten kann, so dass man fast das Gefühl einer offenen Welt hat.

Das sind fantastische Neuigkeiten, denn sie ermöglichen ein intensiveres Spielerlebnis und bringen das Metroid-Franchise wirklich in die aktuelle Generation.

Das kann aber auch bedeuten, dass der Original-Switch zu kämpfen hat, also sollte man das bedenken, bevor man sich zu sehr freut.

Ist Metroid Prime 4: Beyond ein Ego-Shooter?

Ja, wie die anderen Metroid Prime-Spiele wird auch Beyond hauptsächlich aus der Ego-Perspektive gespielt.

Es wird wahrscheinlich einige Momente geben, in denen man Samus aus der Third-Person-Perspektive sieht, zum Beispiel wenn man in den Morph-Ball steigt, aber die meiste Feuerkraft wird man durch die Augen der legendären Kopfgeldjägerin entfesseln.