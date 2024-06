Krypto-Presales mit niedriger Marktkapitalisierung und höchstem Renditepotenzial

Meme Coins stehen wieder im Rampenlicht, da neue virale Projekte im Jahr 2024 eine erstaunliche Entwicklung zeigen.

Dieser Trend macht sie zu einer interessanten Option für spekulative Anleger, insbesondere angesichts der einzigartigen Presale Konzepte des aktuellen Marktes.

Einige Projekte zeichnen sich durch ihre Themen aus, die Investoren noch mehr in ihren Bann ziehen. Hier sind die besten Presale-Projekte, die man in sein Investmentportfolio aufnehmen sollte.

Base Dawgz (DAWGZ)

Base Dawgz (DAWGZ) ist ein neuer Meme Coin mit einem Multi-Chain-Ansatz. Er bietet Multi-Chain-Kaufoptionen, Staking-Belohnungen und eine Share-to-Earn-Funktion. Wer Base Dawgz-Inhalte in sozialen Netzwerken teilt, erhält Punkte, die in $DAWGZ-Token umgewandelt werden können. Base Dawgz kaufen lohnt sich also auf verschiedene Art und Weise.

Nach dem Presale wird der $DAWGZ-Token hauptsächlich auf der Base Chain verwendet, kann aber auch auf Ethereum, Solana, BNB Chain, Polygon und Avalanche eingesetzt werden.

Bei einem Gesamtangebot von 8,4 Milliarden Token beginnt der Presale-Preis bei 0,00479 $ und steigt alle 7 Tage um 5 %. Auf diese Weise können frühe Investoren hohe Gewinne erzielen.

Base Dawgz nutzt Web3-Technologien wie Wormhole und Portal Bridge, um nahtlose Interaktionen zwischen verschiedenen Blockchains zu ermöglichen. In den ersten 24 Stunden flossen mehr als 250.000 USD in Base Dawgz, und der Trend setzte sich fort, so dass der Presale kürzlich die Marke von 1 Million USD überschritt.

Dank der positiven Berichterstattung in prominenten Krypto-Medien hat das Projekt an Glaubwürdigkeit gewonnen und das Potenzial für eine 10-fache Rendite, sobald es auf den Markt kommt. Um am Presale der $DAWGZ-Token teilzunehmen, besuche basedawgz.com.

PlayDoge (PLAY)

PlayDoge, ein aufstrebendes Projekt, das die Nostalgie der 1990er Jahre mit einem modernen Play-to-Earn-Mechanismus verbindet, hat seine Finanzierungsziele übertroffen.

In den ersten 10 Tagen des Presales sammelte PlayDoge über 2,5 Millionen Dollar ein und hat nun den beeindruckenden Meilenstein von 4 Millionen Dollar erreicht. Das Spiel richtet sich an alle, die sich an 8-Bit-Technologie und Tamagotchis erinnern.

PlayDoge ist sowohl im App Store als auch im Google Play Store erhältlich und verwandelt das kultige Doge-Memory in ein virtuelles Haustier im Tamagotchi-Stil. Spieler können während der Presalephase $PLAY-Token kaufen, um klassische 2D-Abenteuer zu erleben und Krypto-Belohnungen zu verdienen.

Die Tokenomics für PlayDoge sind attraktiv: 50 % der Token werden im Presale verkauft, 7,5 % für Community-Belohnungen, 12,5 % für Marketing, 11,5 % für Liquidität und 6 % für Staking.

Im Gegensatz zu vielen Glücksspiel-Token wird bei PlayDoge ein erheblicher Teil der Token an die Community vergeben, was das Risiko verringert, dass frühe Investoren ihre Token abstoßen.

Das Projekt wurde kürzlich einer Prüfung unterzogen, die bestätigte, dass das Eigentum an den Token aufgegeben wurde und keine neuen Token mehr geprägt werden können. Dies erhöht die Sicherheit und Verlässlichkeit des Projekts.

PlayDoge bietet auch Staking-Möglichkeiten: 89 Millionen Token wurden bereits gestackt und die geschätzte Rendite liegt bei 209%. Staking für PlayDoge ist jetzt sowohl auf Ethereum als auch auf der Binance Smart Chain möglich.

Die Medienberichterstattung über PlayDoge war positiv und hob den schnellen Erfolg beim Fundraising und das Wachstumspotenzial hervor. In den sozialen Medien ist PlayDoge auf Telegram und X mit einer wachsenden Follower-Basis und aktivem Engagement vertreten.

Für den Kauf von PlayDoge-Tokens können die Nutzer BNB, USDT oder eine Kreditkarte verwenden. Das Ganze funktioniert ganz einfach über Wallet-Verbindungen auf Plattformen wie MetaMask. Um am Presale der $PLAY-Token teilzunehmen, besuche playdoge.io.

WienerAI (WAI)

WienerAI, oder $WAI-Token, ist ein neues Projekt, das die Eigenschaften eines Hundes, einer Wurst und eines AI Trade Bots kombiniert. Derzeit läuft der WienerAI Presale, die nächste Preiserhöhung findet in 2 Tagen statt. Bisher hat der Presale 5,6 Millionen Dollar eingebracht.

We are forming an unstoppable Army of Sausages!! 🌭🌭🌭 An incredible $5.5M raised in mere days and no sign of slowing down 😮‍💨 pic.twitter.com/q2R7xqLE02 — WienerAI (@WienerDogAI) June 12, 2024

Investoren können Token mit Ethereum, USDT, BNB oder Kredit- und Debitkarten kaufen. Die Plattform unterstützt verschiedene Wallets, darunter Coinbase Wallet, MetaMask und andere über WalletConnect.

WienerAI bietet Staking-Möglichkeiten mit Belohnungen von 3.938 $WAI pro Ethereum-Block, verteilt über zwei Jahre.

Je mehr Ethereum-Blöcke, desto schneller die Auszahlung. Der aktuelle Staking-Pool umfasst mehr als 3 Milliarden WienerAI-Token mit einer geschätzten jährlichen Rendite von 200%.

Das Whitepaper stellt WienerAI als bahnbrechenden KI-Token und Handelsbot vor, der künstliche Intelligenz, Hundeloyalität und Kryptowährungshandel kombiniert.

Er verfügt über eine KI-basierte Handelsoberfläche, die sofort, vorausschauend und benutzerfreundlich ist und den Nutzern unvoreingenommene Marktanalysen und nahtlose Handelsprozesse bietet.

Die Plattform erhebt keine Gebühren, um die Gewinne der Nutzer/innen zu maximieren und bietet Schutz vor MEV-Bots, die im Voraus handeln.

Die Tokenomics von WienerAI sehen 30% für den Presale, 20% für das Staking, 20% für die Community-Belohnungen, 10% für die Börsenliquidität und 20% für das Marketing vor, mit einem Gesamtangebot von 69 Milliarden Token.

Das Projekt zielt darauf ab, eine “Sausage Army” aufzubauen, um die dezentralisierte Welt zu dominieren. Zu diesem Zweck gibt es einen detaillierten Fahrplan, der Vertragsprüfungen, Marketingkampagnen und schließlich die Notierung auf globalen Börsenplattformen vorsieht.

WienerAI hat derzeit 12.000 Follower auf seinem X-Account und mehr als 5,6 Millionen Dollar eingesammelt, was auf großes Interesse hindeutet.

Investoren können sich der Sausage Army anschließen und von dem KI-gesteuerten Trading-Bot profitieren, der einen Wettbewerbsvorteil auf dem Kryptomarkt bieten soll. Sichere dir deinen Platz im Presale der $WAI Token auf wienerdog.ai.

Sealana (SEAL)

Mit steigender Popularität von Solana steigt auch die Nachfrage nach Solana Meme Coins stark an. Sealana (SEAL), ein neuer Meme Coin auf der Solana Blockchain, hat in seinem Presale bereits mehr als 4 Millionen Dollar eingesammelt.

Dieser Presale kombiniert virales Branding mit aktuellen Krypto-Trends und nutzt eine beliebte Send-to-Wallet-Methode, bei der Nutzer/innen SOL an eine bestimmte Adresse schicken, um $SEAL-Token zu erhalten.

Sealana bietet auch eine Multi-Chain-Fähigkeit, die Käufe über ETH, SOL und USDC ermöglicht. Da es keinen festen Countdown gibt, kann der Sealana Presale abrupt enden.

Historische Erfolge wie Slothana, der kurz nach dem Start in die Höhe schoss und immer noch weit über seinem Presale-Preis gehandelt wird, unterstreichen das Potenzial der Solana Meme Coins. Coins wie SLERF und Book of Meme haben ebenfalls bewiesen, dass Meme-basierte Werte lebensfähig sind.

Angesichts des Erfolgs der Meme-Themen wird die Entwicklung von Sealana mit Spannung erwartet. Unter sealana.io kann man am Presale der $SEAL-Token teilnehmen.

Fazit

Diese Early-Stage-Token haben das Zeug, ein wichtiger Akteur auf dem Kryptowährungsmarkt zu werden. Ihr beeindruckender Presale hat Millionen von Dollar pro Tag verkauft und sie haben eine starke Präsenz in den sozialen Medien, die von trendigen Hashtags und einer schnell wachsenden Community angetrieben wird.

Jede dieser Meme Coins hat ihre eigenen Merkmale, die auf die Vorlieben der Investoren zugeschnitten sind – von Hunden bis zu Robben – und sie bieten ein großes Potenzial für Early Adopters. Wer auf der Suche nach den besten ICO-Investitionsmöglichkeiten im Jahr 2024 ist, findet in unserem umfassenden Leitfaden die interessantesten Optionen.