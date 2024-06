Krypto-Giganten wollen regulatorische Aufsicht reduzieren

Die Kryptoindustrie hat sich zu einer wichtigen Kraft in der US-Wahlkampffinanzierung entwickelt und eine schwindelerregende Kriegskasse von 160 Millionen Dollar angehäuft, um Kandidaten zu unterstützen, die eine sanfte Regulierung befürworten.

Laut einem Bericht von Bloomberg vom 14. Juni könnte die Mehrheit im Senat von der Wiederwahl von Krypto-Skeptikern wie Sherrod Brown (D-OH) und Jon Tester (D-MT) abhängen, weswegen die Branche bei den Wahlen 2024 eine entscheidende Rolle spielen könnte.

Fairshake, das politische Aktionskomitee der Branche, hat sein Budget in den letzten Wochen dank Spenden in Höhe von jeweils 25 Millionen Dollar von Ripple Labs, Andreessen Horowitz und Coinbase fast verdoppelt. Die Winklevoss-Zwillinge, Mitbegründer von Gemini Exchange, haben ebenfalls 4,9 Millionen Dollar beigesteuert.

Der CEO von Coinbase, Brian Armstrong, dessen Nettovermögen auf 10,8 Milliarden Dollar gestiegen ist, fordert die Wähler auf, Gesetzgeber abzuwählen, die digitale Vermögenswerte nicht unterstützen. Anfang dieser Woche war Armstrong auch auf dem Capitol Hill, um sich mit Senatoren beider Parteien zu treffen.

I met with more than a dozen Dem and GOP Senators in DC over the last 48 hrs to discuss creating clear rules for the crypto industry and consumer protection for crypto users. There’s strong bi-partisan momentum to get this done in the Senate now that FIT21 has passed in the… pic.twitter.com/KWVylw1kDL

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) June 12, 2024