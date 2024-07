Elon Musk bestätigt, dass Grok 2 “wahrscheinlich” nächsten Monat fertig wird

Elon Musk hat bestätigt, dass Grok 2 “wahrscheinlich” im nächsten Monat veröffentlicht wird. Dabei handelt es sich um die nächste Generation seines Tools für künstliche Intelligenz Grok.

Der Milliardär gab ein Update als Antwort auf eine Nachrichtenquelle, die Schlagzeilen über den Chatbot Grok von xAI auf X (früher Twitter) geteilt hatte,

“Grok 2 durchläuft gerade eine Phase des Feintunings und der Fehlerbehebung. Wahrscheinlich kann ich ihn nächsten Monat veröffentlichen”.

xAI contracted for 24k H100s from Oracle and Grok 2 trained on those. Grok 2 is going through finetuning and bug fixes. Probably ready to release next month.

xAI is building the 100k H100 system itself for fastest time to completion. Aiming to begin training later this month.…

— Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2024